Filmstriben anbefaler: Få fodboldfeber på film

Villabyerne - 13. marts 2021 kl. 15:38 Af Lene Schaumann, bibliotekar Kontakt redaktionen

Ugens anbefaling er 'Fodboldfeber' instrueret af David Evans. I filmen, der er fra 1997, møder vi Paul Ashworth (Colin Firth), en single fyr omkring de 30 år, som er altoverskyggende Arsenalfan.

Han er vokset op hos sin mor, da hans forældre er skilt, og han ser kun sin far, når faren alligevel er i England, da faren ellers bor i udlandet.

Faren er en rigtig "weekendfar" og møder op og tager børnene med ud og spise, og så afleverer han dem ellers igen hjemme hos moren.

Da Paul er omkring de 12 år, får faren den idé at tage ham med til en Arsenalkamp. Paul er slet ikke interesseret i at komme med til kampen, da fodbold rager ham en høstblomst. Paul bliver dog totalt overvældet af det magiske univers, det er at stå på tribunen på stadion sammen med Arsenal-fansene og se fodboldkampen, mens der bliver sunget fansange, klappet og hujet og trampet i lægterne på Highbury.

Oplevelsen bliver begyndelsen på et livslangt forhold for Paul til sin højt elskede klub Arsenal.

På den skole, hvor han arbejder som engelsk- og idrætslærer, bliver der ansat en ny kvindelig lærer, Sarah (Ruth Gemmel), og de to får ret hurtigt øjnene op for hinanden.

Sarah er det totalt modsatte af Paul. Hvor Paul er den klassiske generation X-type med slidte bukser, rodet frisure og gamle sweatshirts, er Sarah klædt på som en ren 80'er yuppie med pencil skirts, hvide skjorter og altid perfekt frisure.

Sarah finder hurtigt ud af, at alt i Pauls liv handler om fodbold og hans kærlighed til Arsenal. Hver lørdag er afsat til enten at gå på pub og se udekampen, eller selv at stå på lægterne på Highbury og følge med i kampen.

Går det godt for Arsenal, så er han nærmest i ekstatisk humør. Går det mindre godt for Arsenal, så er han så ramt af det, at han nærmest ikke er til at holde ud at være sammen med. Da Sarah bliver gravid, skal de to sammen finde ud af, om deres forhold kan holde til at flytte sammen, få barn og også rumme Pauls ubetingede kærlighed til Arsenal og fodbold.

Hvorfor skal man se en film, som handler om fodbold og fodboldfans, når man ikke selv er interesseret i fodbold?

Det skal man, fordi Nick Hornby - der har skrevet bogen bag filmen, som han oven i købet selv har skrevet om til et meget vellykket filmmanuskript - har en evne til at tage udgangspunkt i et personligt emne, løfte det op og gøre det interessant og relevant for andre.

Her får vi, med udgangspunkt i fodbolden, beskrevet overgangen mellem ungdom og voksen. Hvornår er man parat til at slippe ungdommens interesser og få et liv præget af ægteskab og børn?

Og kan man tage ungdommens interesse med over i voksenlivet og få et mere afdæmpet forhold til den? Kan den anden part, her filmens anden hovedperson Sarah, leve med, at hendes partner er så passioneret omkring sin hobby, at den har en altoverskyggende indvirkning på deres fælles liv?

Et dilemma, som jeg tror er meget rammende for hele den såkaldte Generation X, som er alle os, som er født mellem ca. 1965 og 1980.

Vi har generelt set fået børn senere i livet end tidligere generationer og har således haft en noget længere periode i livet mellem barndom og voksenlivet. Jeg har selv i min ungdom haft en passioneret fodboldfan som kæreste og kan kun sige, at filmen rammer hele det univers, som passionerede fodboldfans har, lige på kornet.

Bogen 'Fever pitch' er skrevet som en selvbiografi med udgangspunkt i korte essays, som hver tager udgangspunkt i en Arsenal-kamp, og den er smukt omdannet til en film.

Colin Firth ser man oftest som en overklassearistokrat, og han har bl.a. vundet en Oscar for 'The King's Speech', men han gør det absolut også overbevisende som totalt charmerende og drenget fodboldfan.

I min bog går man aldrig galt i byen, hvis Colin Firth er med i en film. Og det passer bestemt også på denne.

