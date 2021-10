Ugens anbefaling fra Filmstriben er filmen ?Gå og se? af Elem Klimov. Pressefoto

Filmstriben anbefaler: Få et ansigt på krigen i verden

Villabyerne - 21. oktober 2021 kl. 17:14 Af Mattias Blicher, Gentoftegade Bibliotek Kontakt redaktionen

Hvad vil det overhovedet sige at afbilde krig? Hvad er krigens ansigt?

I mesterværket 'Gå og se' fra 1985 af russiske Elem Klimov er der ingen egentlige kampe, ingen store slag. Krigen er der pludselig bare og tager så derefter til i rædsel og gru. Uhyrlighederne, som Klimov viser, overgår fantasien i en slags hallucinerende realisme.

I den enigmatiske åbningsscene støder vi på en gammel mand på en strand, der kommanderer og skælder ud i luften. Lidt efter viser det sig, at nogle børn har gemt sig i noget krat. Da den gamle mand er væk, graver en af drengene, Flyora, et gevær ud af sandet, og over ham glider et tysk rekognosceringsfly over himlen.

Flyora bor i en lille hviderussisk landsby og vil gerne slutte sig til de hviderussiske partisaner for at bekæmpe den tyske invasion. Året er 1943, og Florya kan ikke være meget mere end 13-14 år gammel.

Han drager af sted med to voksne soldater til morens store fortvivlelse. Hans første møde med resten af modstandsbevægelsen er en kaotisk og lettere lemfældig iscenesættelse af et gruppebillede.

Fotografen vil gerne have Flyora med på billedet på grund af hans flotte sæt tøj, men da enheden efterfølgende skal afsted, får han at vide, at han skal give sine fine støvler til en ældre soldat og blive tilbage hos de sårede og svage.

Stortudende flakker Flyora rundt i skoven og møder pigen Glasha, der måske nok synes en smule skør eller uligevægtig, men der opstår alligevel en slags gensidig forståelse mellem de to. Filmen skifter tone og får et skær af coming-of-age over sig, og vi mister sammen med de to børn for en stund fornemmelsen af tid og verden omkring dem.

Men hvad der kunne være en gryende overgang fra barndommen til voksenlivet, bliver med ét afbrudt af faldskærmstropper og bomber, der sprænger vildt omkring de to børn. Flyora flygter i en form for granatchok sammen med Glasha tilbage til landsbyen og sin familie. Familiens hus er dog tomt og endevendt, og Flyora får den idé, at familien er flygtet ud på en ø i en nærliggende marsk. På vej derud vender Glasha sig om og ser stakkevis af lig bag en lade.

Senere støder Flyora og Glasha selv på tyskerne, der lader til at tage fra landsby til landsby i en manisk blodrus. Klimov spiller på barnets fantasifulde perspektiv i oplevelsen af krigsforbrydelserne, men hvor fantasien måske i begyndelsen er et lille lyspunkt, forvandler den sig hurtig til et perverteret mareridt.

Klimov skaber et overrumplende portræt af kaotisk undergang, hvilket ikke mindst skyldes Aleksey Rodionovs imponerende kameraarbejde. I lange håndholdte indstillinger er fokus mestendels på Flyora, mens voldskaosset bliver mere omsiggribende for til sidst at synes at rotere rundt om kameraet som en ustoppelig karrusel fra helvede.

Det grafiske portræt af krigens vold peger i retning af Steven Spielbergs 'Saving Private Ryan' fra 1998, men selvom filmens billeder af krigen til tider virker næsten surrealistiske, så bygger filmen på faktiske begivenheder.

Under Anden Verdenskrig brændte tyskerne mere end 200 hviderussiske landsbyer ned til grunden og dræbte alle indbyggere. 'Gå og se' blev Klimovs sidste film. På spørgsmålet om, hvorfor Klimov ikke lavede film efterfølgende, har han til The New York Times svaret:

"Efter 'Gå og se' mistede jeg interessen for at lave film. Alt, hvad der var muligt, følte jeg, at jeg allerede havde lavet. (...) I 'Gå og se' endte jeg med at filme en lettere version af sandheden. Hvis jeg havde inkluderet alt, hvad jeg vidste, og vist hele sandheden, ville jeg ikke engang selv kunne holde ud at se den."