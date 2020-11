I filmen ?The only living boy in New York? spiller Callum Turner den unge Thomas, mens Pierce Brosnan spiller hans far. Pressefoto Foto: Niko Tavernise

Filmstriben anbefaler: Et kokset liv i New York på kanten af voksenlivet

Villabyerne - 21. november 2020 kl. 15:55 Af Lisa Stahlhut, bibliotekar, Gentofte Hovedbibliotek

Biblioteket anbefaler 'The only living boy in New York', et amerikansk drama fra 2017 instrueret af Marc Webb.

En film om den unge mand Thomas Webb (Callum Turner), som har droppet studierne og prøver på at løsrive sig fra de velhavende forældre og deres livsstil.

Faderen Ethan Webb, som spilles af Pierce Brosnan, er den selvsikre forlægger, der er dybt frustreret over sønnens manglende fokus.

Mens moderen Judith Webb, som spilles af Cynthia Nixon, er maniodepressiv og den sårbare i den lille familie.

Ekstremt opsøgende nabo Vi kommer ind i historien, da Thomas en dag kommer hjem til sin lejlighed, som ligger i et noget andet kvarter, end hvor hans boheme-overklasseforældre bor.

Han har øjensynligt fået en ny nabo, den alkoholiserede forfatter W.F. Gerald (Jeff Bridges), der er ekstremt opsøgende over for ham.

Men i stedet for, at Thomas undrer sig over den overvældende interesse fra naboen, finder han ham interessant, da han selv har forfatterdrømme, og de bliver hurtigt venner.

Forfatteren W.F. Gerald er lidt af en personlighed, men med en noget destruktiv side, og han foretrækker at sidde med et stort glas whisky og en cigar.

Man er i det hele taget lidt usikker på, hvad hans intentioner er over for unge Thomas, og først et godt stykke inde i filmen begynder man at forstå denne karakter, og hvorfor han kommer til at spille en vigtig rolle for Thomas.

Thomas har en god veninde, Mimi (Kiersey Clemons), som han er ulykkeligt forelsket i, da hun allerede har en kæreste.

Stalker smuk kvinde En dag, da han og Mimi er på bar sammen, ser han faderen Ethan sidde meget tæt med en smuk, yngre kvinde. Thomas får et chok, og hans verden styrter sammen.

I sin beskyttertrang over for sin mor, som han bekymrer sig meget om, begynder han at stalke kvinden og vil gøre alt for at ødelægge forholdet mellem hende og faderen.

Kvinden opdager, at han forfølger hende, og det ender med en konfrontation mellem dem. Han finder ud af, at kvindens navn er Johanna (Kate Beckinsale), og at hun er faderens kollega.

Hans vrede mod den uimodståelige Johanna går dog hurtigt over, og det går ikke lige, som han havde regnet med.

Inden længe får han selv en affære med Johanna.

Historien spidser selvfølgelig til, for Thomas er træt af alle løgnene omkring ham, og i sin ungdoms overmod sætter han sig for, at han vil rydde op i det hele.

Faderen skal have klar besked om hans affære med Johanna, og moderen skal også have besked om faderens affære.

Familiedrama med charme Forviklinger er der nok af, men på trods af, at vi er midt i noget af et familiedrama, så er det på mange måder også en charmerende historie.

Den er velspillet, og hvis man er glad for bl.a. Woody Allens film, er denne bestemt værd at se.

Musikken i filmen er med blandt andre Simon & Garfunkel, og filmisk får vi mange fine scener fra New Yorks gader og parker.