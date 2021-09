Filmstriben anbefaler: En kamp på liv og død

Jessica er blevet enke efter sin mands selvmord. Foto fra filmen

Villabyerne - 12. september 2021 kl. 11:34 Af Lisa Stahlhut, bibliotekar, Gentofte Bibliotekerne Kontakt redaktionen

'Alone' er en amerikansk psykologisk thriller fra 2020 instrueret af John Hyams. En uhyggeligt spændende og nervepirrende film om en ung kvinde, der desperat prøver at undslippe en morderisk psykopat i de nordamerikanske skove.

Vi møder i historien den unge Jessica (Jules Wilcox), der er blevet enke efter sin mands selvmord. Hun er i stor sorg og vil starte på en frisk ved at flytte så langt væk fra det hele som muligt. Hun har pakket sin bil og fyldt en trailer til bristepunktet for at køre afsted på en fire dages biltur til sit nye hjem nordpå. Turen går meget godt til at begynde med, men på sin vej op i bjergene opstår der pludselig en konflikt med en anden bilist, som chikanerer hende under kørslen.

Det ender i en meget faretruende situation for hende, hvor hun med nød og næppe får reddet sig selv. Hun prøver at få øjenkontakt med føreren af den store varevogn, men den har tonede ruder, så hun ved ikke, hvem hun har med at gøre. Så er stemningen lagt.

Efterfølgende er Jessica meget rystet og indlogerer sig på et motel for at komme sig over hændelsen. Hun tror det hele er overstået, men det viser sig dog hurtigt, at den mystiske mand fra chikanebilen, der for øvrigt spilles uhyggeligt godt af Marc Menchaca, pludselig dukker op i sin bil ved motellet.

Han opsøger hende, og hans adfærd er på alle måder meget grænseoverskridende. Hun bliver skræmt fra vid og sans og flygter i sin bil og tror først, at det endelig er lykkedes at komme væk, men lige meget hvad hun gør, finder han hende. Hun er jaget vildt.

Det ender da også helt galt, efter endnu en vild flugt, hvor hun mister herredømmet over sin bil og bliver såret. Manden finder hende selvfølgelig.

Jessica er fanget og bliver låst inde i et hus langt ude i skoven. Ingen ved hvor hun er, men det viser sig dog hurtigt, at Jessicas overlevelsesinstinkt er større end som så, og at hun nok er manden overlegen på intelligens, hvilket gør filmen endnu mere spændende.

Det lykkes for hende at komme ud fra sit fangenskab, og hun flygter ind i vildmarken med morderen lige i hælene, hvilket gør, at det hele udvikler sig til en kamp på liv og død.

En film, der virkelig holder en på stikkerne og endelig en thriller, hvor en truet kvinde ikke kun hjælpeløst skriger sig hæs hele vejen igennem, men faktisk handler og kæmper på overraskende vis mod sin modstander. Jules Wilcox passer utrolig godt til denne rolle som den sorgfulde unge kvinde, der under overfladen er lidt af en powerkvinde, og samspillet med Marc Menchaca gør, at filmen bliver en helstøbt oplevelse inden for sin genre.

Filmen kan ses gratis på Filmstriben.dk.

