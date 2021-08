Du kan se filmen ?You?re not you? på Filmstriben. Pressefoto

Filmstriben anbefaler: En kamp for et liv med indhold

Villabyerne - 15. august 2021 kl. 08:55 Af Lisa Stahlhut, bibliotekar Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen

'You're not you' er et amerikansk drama fra 2014, der er instrueret af George C. Wolfe.

Det er en barsk historie om den unge succesfulde koncertpianist Kate, der pludselig rammes af den uhelbredelige sygdom ALS.

Vi kommer ind i historien kort inden Kate (spillet af Hi­lary Swank), bliver syg. Hun er 35 år og gift med Evan (spillet af Josh Duhamel), som hun har et lykkeligt ægteskab med.

De har begge en succesfuld karriere og et meget socialt liv med mange venner. Alt kører på skinner for dem, og de har store planer for fremtiden.

Deres verden bliver imidlertid uden videre vendt på hovedet. Til et middagsselskab, de holder for vennerne, får Kate de første tegn på, at alt ikke er helt, som det skal være. Hun taber ting, og da hun skal give et nummer på pianoet, vil hænderne ikke makke ret. Efter flere undersøgelser får hun diagnosen ALS.

Herefter er der et stort tidsspring i historien på et par år. Kate sidder nu i kørestol og har brug for meget hjælp og får pleje udefra, når Evan er på arbejde.

Kate føler på et tidspunkt, at hun ikke bliver nok stimuleret i sin dagligdag, og hun keder sig med den nuværende sygeplejerske. Hun har uden Evans samtykke fyret hende og søgt efter en ny.

Den første, der dukker op til ansættelsessamtalen, er den unge studerende Bec (spillet af Emmy Rossum). Hun lever det vilde liv, især om natten med druk og sex. Man må sige, at hun ikke er den typiske plejer, hun er utjekket og inkompetent, men Kate er tiltrukket af hendes personlighed og energi.

På trods af, at Evan gør modstand, ender det med, at han må bøje sig og acceptere hende i hjemmet. Det bliver en stor udfordring for både Kate og Bec, men de giver ikke op. De har god kemi, og de to kvinder får med latter og tårer opbygget et nært venskab, som bliver værdifuldt for dem begge.

Da Kate finder ud af, at Evan har været hende utro, beder hun ham flytte, og Bec flytter ind hos hende.

Kates gamle venner har svært ved at håndtere hendes sygdom og begynder at trække sig, men Bec er der fuldt ud og gør alt, hvad der står i hendes magt for, at Kate skal have en god og oplevelsesrig hverdag lige til det sidste.

Det er en rørende film om et barsk emne. Historien går måske ikke så meget i dybden med sygdommen, men mere på hvordan familie og venner forholder sig til hendes uhelbredelige sygdom og så især venskabet mellem Kate og Bec og den livsglæde, det giver Kate i hendes sidste tid.

Hillary Swank gør et virkelig flot stykke arbejde i rollen og det forløb, Kate går igennem med sygdommen ALS.

Sammen med Emmy Rossum, der virkelig passer godt ind i rollen som den vilde, men også meget omsorgsfulde Bec, bliver det en bevægende oplevelse.

Filmen er baseret på den amerikanske forfatter Michelle Wildgens bog 'You're not you'. Den er ikke oversat til dansk.

Filmen kan ses gratis på Filmstriben.dk.