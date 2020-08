Den franske film ?White Material? handler om Maria Vial (spillet af Isabelle Huppert), der bestyrer en kaffeplantage i Afrika. Foto fra filmen

Send til din ven. X Artiklen: Filmstriben anbefaler: En barsk fortælling om kolonialisme og racisme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Filmstriben anbefaler: En barsk fortælling om kolonialisme og racisme

'White Material' af Claire Denis er denne uges anbefaling fra Filmstriben

Villabyerne - 17. august 2020 kl. 12:36 Af Mattias Blicher, Vangede Bibliotek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som en anden Karen Blixen bestyrer Maria Vial en kaffeplantage i Afrika. Det unavngivne afrikanske land - formentlig en tidligere fransk koloni - er plaget af politisk uro, og fra en helikopter råber franske soldater til Maria, at de forlader landet og ikke længere kan beskytte hende.

Maria er dog ikke sådan at skræmme, og selvom plantagens arbejdere stikker af på overlæssede cykler, er hun fast besluttet på at blive og få gennemført høsten. På trods af den dramatiske kontekst er det dog ikke selve historiefortællingen, der er i højsædet i 'White Material' (2009).

Instruktør Claire Denis er ikke en storyteller som Blixen, men nærmere en poet, der leder efter billeder til at udtrykke følelser, stemninger og ideer med.

Filmens åbningsscene viser Maria forsøge at få et lift for at komme tilbage til plantagen. Til sidst stopper en bus, og hun stiger op bag på den og klynger sig fast til en stige, mens vinden blæser i hendes kjole og ansigt, og blodårerne i hendes arme dunker.

Billedet af Maria udtrykker både mod og desperation, men bliver også mere komplekst, som filmen skrider frem, da det viser sig, at scenen er en del af filmens slutning. For hvad er det egentlig, der gør, at Maria ikke bare flygter fra farmen?

Omvendt skildres det tiltagende kaos og den voksende lovløshed sådan lidt en passant. Nok er fjendtligheden imod "de beskidte hvide" til at tage og føle på, men Maria kan indtil videre stadig tage ind til byen og finde nye villige arbejdere og købe medicin på apoteket.

Faren bevæger sig i en stor del af filmen lumsk i baggrunden. Truslen slås an, men forløses ikke fuldt ud, som da oprørssoldater kaster et afhugget gedehoved ned i kaffehøs­ten. Maria kigger sig omkring, men kan ikke få øje på, hvem der har gjort det, og hendes første indskydelse er at begrave det og glemme alt om det.

Forholdsvis sent introduceres Marias familie, men det er der en vis logik i. For familiemedlemmerne lever nærmest separate liv. Eksmanden, André, forsøger at sælge plantagen bag om ryggen på Maria til byens borgmester for til gengæld at få familien eskorteret til grænsen.

Det kan han, fordi den egentlige ejer af plantagen er Andrés far, patriarken Henri, som også bor på plantagen. Deres halvvoksne søn, Manuel, er ved første øjekast en doven teenager, men efter et møde med et par børnesoldater, som tvinger ham til at tage tøjet af og give det til dem, står det klart, at han lider af en eller anden form for forstyrrelse. For han ender med at kronrage sig og stikke af med en riffel, efter at han har truet en tjenestepige til at spise det afklippede hår.

Brutale øjeblikke som Manuels ydmygelse af tjenestepigen bliver der flere af hen imod filmens slutning, men selvom de umiddelbart chokerer, lægger de sig samtidig i forlængelse af en grundlæggende ildevarslende undergangsstemning, før filmen til sidst oversvømmes af adrenalin og frygt.

'White Material' er en film om kolonialisme og racisme, som rent tematisk er højst aktuel netop nu. Titlen refererer både til de hvide europæeres jordbesiddelser og ejendele og til de hvide selv. Det er de systemiske undertrykkende privilegier over for et voldeligt dehumaniserende had.

Men filmen er også et mesterligt portræt af mennesker i pressede situationer, hvor Denis viser en uovertruffen evne til at finde rædslen i detaljerne og leverer et særdeles overbevisende indtryk af en psykologisk belejringstilstand, der nok kan virke virkelighedsfjern, men samtidig også meget menneskelig.