Filmstriben anbefaler: Drømme om et andet liv blandt gravstenene på bjerget

Den israelske film 'Bjerget' af Yaelle Kayam er et melankolske familiedrama

Af Mattias Blicher, cand.mag. ved Vangede Bibliotek

anbefaling I udkanten af den gamle by i Jerusalem ved foden af Oliebjerget bor Tzvia med sine fire børn og manden Reuven.

Ved siden af deres hus ligger en kirkegård, hvis gravsten breder sig op af den golde bjergside. Huset er symbolsk adskilt fra kirkegården med et simpelt stykke snor.

Tzvias hverdag går med daglige gøremål, mens Reuven opslugt af sine Torah- og Talmudstudier næsten aldrig er hjemme.

Når hun tager en pause fra pligterne, er kirkegården der, hvor hun søger tilflugt.

En dag beder Tzvia en koreansk turist læse et digt op af den israelske digter Zelda - på koreansk.

Hun begynder at græde, selvom hun ikke forstår et ord. Der er mere intimitet og nærhed i mødet med den koreanske turist end i ægteskabet med Reuven.

Rygepauserne på kirkegården med den palæstinensiske bedemand Abed er mildt sagt ikke comme il faut, og et stille oprør imod omgivelserne anes, da Tzvia en nat opdager et par have sex på kirkegården.

Hun følger efter dem og finder ud af, at parret er en del af en gruppe, der jævnligt mødes mellem gravstenene om natten.

Næste nat vender Tzvia tilbage med mad som en slags betaling for at få lov til at iagttage gruppen på afstand.

Melankolsk familiedrama Israelske Yaelle Kayams melankolske familiedrama 'Bjerget' handler om grænser - både de mentale, kulturelle og fysiske.

Og det kommer ikke mindst til udtryk i det lille hjem, som til tider minder mere om en hule end en egentlig bolig.

Hjemmets fire vægge er ikke bare trygge rammer. Tzvia føler sig fastlåst og isoleret og har svært ved at finde mening i rollen som hjemmegående jødisk-ortodoks husmor.

Selvom Oliebjerget og dets historie kun nævnes i korte referencer i filmen, så er dets tilstedeværelse urokkelig. Og Tempelbjerget, som kan ses fra Oliebjerget, er også med og dukker op på centrale tidspunkter. 'Bjerget' er en film om religion. Men Yelle Kayam forsøger ikke at udpensle de kulturelle kontraster og forskelle, som stederne og deres historiske betydning ellers lægger op til.

I stedet er Kayams tilgang mere subtil, hvilket lyssætningen og brugen af lys i filmen også vidner om.

Kirkegårdens gravstene reflekterer om dagen sollyset, og det er lige inden, at lyset skærer i øjnene, for om natten at være indhyllet i et næsten altomsluttende mørke. Ligeledes er interiørscenerne ofte dunkle, hvilket understreger hulefornemmelsen.

Men det giver også mulighed for at fremhæve filmens karakterer i et nærmest malerisk skær, der leder tankerne i retning af værker af italienske barokkunstnere som Michelangelo Merisi da Caravaggio og Artemisia Gentileschi.

Et klaustrofobisk hjem I det hele taget er 'Bjerget' et studie i den stille bearbejdning af frustrationen over et liv, som aldrig kom.

Håbet, længslen og nedtryktheden fornemmes i de daglige rutiner, som får forholdsvis meget plads i filmen, og Tzvias søgen efter frirum er bogstavelig talt vanskelig.

Hjemmet er klaustrofobisk og kirkegården ufremkommelig med de smalle stier og trapper mellem de mange gravstene.

Kayam har dog med 'Bjerget' formået at begå sig i et kulturelt landskab fyldt med en masse spændinger og elegant skabe rum til en fortælling om en ofte overset kvindeskæbne, som både er vedkommende og original.

