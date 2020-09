Filmen ?Another Mother?s Son? kan ses på filmstriben. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Filmstriben anbefaler: Drama om besættelsestiden på øen Jersey Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Filmstriben anbefaler: Drama om besættelsestiden på øen Jersey

Villabyerne - 19. september 2020 kl. 11:12 Af Lene Schaumann bibliotekar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Filmen 'Another Mother's Son' er et drama om besættelsestiden på øen Jersey, som er baseret på en sand historie.

Vi er tilbage i 1942 på øen Jersey lige ud for Normandiet kyst. Anden Verdenskrig raser, og øerne Guernsey og Jersey er, som den eneste del af det Britiske kongerige, blevet besat af den tyske værnemagt. En tredjedel af øernes befolkning er blevet evakueret til England, mens resten er tilbage og underlagt værnemagten.

Tyskerne deporterer alle de beboere, som enten ikke er født på Jersey, eller som har jødiske aner, til koncentrationslejre. For at hjælpe med at bygge forsvarsværker på øen har tyskerne tilmed medbragt russiske krigsfanger, som lever under horrible vilkår. De bliver praktisk talt behandlet som slaver. Det får flere af de russiske fanger til at forsøge sig med at flygte. De fleste bliver skudt i forsøget, men det lykkes et par af dem at flygte og holde sig skjult til krigens slutning med kæmpe hjælp fra øens beboere.

Èn af dem er enken Louisa Gould, som denne film handler om. Hun har mistet sin mand 10 år inden krigen, og den ene af hendes to sønner er faldet i tjeneste. Hun driver den lille landsbys købmandsbutik og er omdrejningspunktet for landsbyens sociale liv med sin illegale radio, hvor de kan høre BBC. Louisas bror er lærer på den lokale skole, og hendes gode ven er ansat på det lokale postkontor.

Øens befolkning lider under besættelsen. De mangler alle varer, som de ikke selv er selvforsynende med, og der er rift om varerne i den lille købmandsbutik. Det sætter indbyggernes loyalitet på prøve, og der begynder at være rygter om stikkere i landsbyen.

Skjuler flygtninge En af hendes gode naboer har allerede èn russisk flygtning boende og beder Louisa om at skjule den russiske krigsflygtning Feodor, da han ikke tør have to flygtede krigsfanger boende. Hun tøver lidt, men hun bliver enig med sig selv om, at det bør og skal hun bare gøre.

Filmen er meget enkelt opbygget, og den skildrer hændelserne i et roligt tempo og lader begivenhederne og skuespillernes præstationer stå for sig selv. Det er muligvis det, som gør filmen så gribende, så den føles mere som om, at vi har fået et sjældent indkig i, hvordan det virkeligt var dengang under krigen og ikke bare er en film, som er lavet for at tjene penge og underholde.

Det er også en meget rørende film, som hylder de modige folk, som under Anden Verdenskrig satte liv og lemmer på spil for at hjælpe andre i nød. Vi husker nok alle sammen scenen i Matador, hvor Maude kører Hr. Stein ud til grisehandler Larsens gård, så han kan blive smuglet til Sverige i nattens mulm og mørke. I Another Mother's Son er det enken Louisa Gould, som sætter sit liv på spil for at skjule den russiske krigsfange Feodor fra den tyske værnemagt på øen Jersey. Det er en exceptionelt stærk film, som kommer helt ind under huden på én, og som er svær at ryste af sig bagefter.