?Olegs krig? er et usentimentalt portræt af en simpel barndom i naturskønne omgivelser, hvor krigens gru konstant lurer i baggrunden. Pressefoto

Filmstriben anbefaler: Dokumentar om en barndom i skygge af krig

Bedstemor viser Oleg, hvordan man hugger brænde og tager ham med på kirkegården, hvor Olegs mor ligger. Olegs far hører vi aldrig om.

Om natten lyser sporlysprojektiler himlen op, og mortérildens brummen er for det meste et støt lydtapet, når den ikke kommer for tæt på.