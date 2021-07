Jessie Buckley spiller den 23-årige enlige mor til to, Rose-Lynn, der bare drømmer om at blive countrysanger i Nashville. Pressefoto

Filmstriben anbefaler: Den vilde rose går efter drømmen

Se Tom Harpers feelgood drama 'The Wild Rose' fra 2018

Villabyerne - 14. juli 2021 kl. 09:00 Af Lisa Stahlhut, bibliotekar Gentofte Hovedbibliotek

'Wild Rose' er en engelsk film og et rigtig feel-good drama. Historien foregår i Glasgow og handler om en ung prøveløsladt mor, der har store drømme om at blive countrysanger i Nashville.

Historiens hovedperson er den 23-årige Rose-Lynn (Jessie Buckley), som lige er kommet ud af fængslet efter at have siddet inde i et år. Hun har i sin naivitet og ansvarsløse dumhed transporteret heroin.

Provokerende egoisme

Hun må nu flytte hjem til moderen Marion (Julie Walthers), der har taget sig af hendes to børn i mellemtiden. På trods af at hun har siddet inde, har hun masser af selvtillid og gåpåmod, hvilket grænser til provokerende egoisme, især over for hendes mor og børn.

Hun har kun sin store drøm i hovedet og overlader de betuttede børn sammen med moderen, mens hun selv render på pub og drikker sig i hegnet.

Marion er dybt bekymret over sin impulsive datter, og må til sidst slå næven i bordet over for hende.

Hun opfordrer Rose-Lynn til at droppe det vilde liv, slå sang-halløjet ud af hovedet, tage sit ansvar over for sine børn og finde sig en lejlighed til dem.

Rose-Lynn får svært ved at udleve sin drøm og bliver nødt til at finde sig et job. Da hun ikke kan få sin plads tilbage i sit gamle band på den lokale pub, må hun finde et job som rengøringshjælp.

Hun er heldig og får et job hos en velhavende familie. På trods af sin noget barnlige optræden hos familien, får Rose-Lynn en rigtig god relation til kvinden i huset, Susannah (Sophie Okonedo), som ikke kan stå for den noget provokerende, men også charmerende Rose-Lynn.

Drømmen bliver knust Da Susannah tilfældigt hører Rose-Lynns fantastiske sangstemme, beslutter hun sig for at hjælpe og vil arrangere en hjælpekoncert for hende, men det går ikke helt som planlagt.

Rose-Lynn må trække sig både fra den og sin stilling, efter hun har fået rodet sig ud i en løgn, som desværre bliver opdaget af manden i huset.

Efter dette accepterer Rose-Lynn sin situation, og sangdrømmen lægges på hylden. Hun får et job på en cafè i det storcenter, hvor moderen også arbejder i en bagerforretning, og livet går sin gang.

Marion må se sin ellers så sprælske datter blive en skygge af sig selv, og hun indser nu, at Rose-Lynn nu lever det liv, hun selv altid har levet, hvilket sætter mange tanker i gang hos moderen. Hun vil give Rose-Ann en mulighed for at tage på eventyr og udleve sin drøm.

Fantastisk sangstemme Wild Rose er ikke en musical, men der er en del musik, og Jessie Buckley har virkelig en fantastisk stemme. Lige i begyndelsen af filmen blev jeg noget irriteret på karakteren Rose-Lynn, men jeg måtte hen ad vejen overgive mig til filmens varme og charme og hovedpersonens udvikling i historien.

Jessie Buckley passer virkelig godt til denne rolle, og sammen med de andre dygtige rolleindehavere bliver det en helstøbt historie.

Filmen kan ses gratis på Filmstriben.dk.