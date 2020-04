Se dokumentaren 'Diego Maradona' på Filmstriben. Pressefoto Foto: Meazza Sambucetti/AP/Shutterstock/Meazza Sambucetti/AP/Shutterstoc

Filmstriben anbefaler: Den gale og geniale dobbeltgænger

Filmstriben anbefaler dokumentaren 'Diego Maradona' af Asif Kapadia

Villabyerne - 28. april 2020 kl. 07:58

Billedet af Diego Maradona, der i fuldkommen (kokain)ekstase fejrer mål på tribunen med to strittende langemænd vendt imod hele verden, og billedet af Maradona, der omgivet af læger og pressefotografer bæres ind i en ambulance med blå blink, er to billeder, der for mange opsummerer Maradonas persona.

Diego Maradonas deroute har været fuldkommen. Fra gudsbenådet fodboldspiller til en tragikomisk karakter, der trækker alle de forkerte overskrifter i pressen. Maradonas udskejelser passer som fod i hose med den kendiskultur, der hærger medierne, og man kan spørge sig selv om, hvad en dokumentar om manden kan fortælle af nye ting uden at forfalde til slibrige sladderbladsdetajler.

'Diego Maradona' fortæller dog heller ikke som sådan noget nyt. Filmens relevans er det svære - ja, måske umulige - balancepunkt mellem privatpersonen og fodboldspilleren Diego Maradona. Ved at fokusere på tiden i den italienske klub S.S.C. Napoli, hvor Maradona spillede fra 1984-91, gør Kapadia plads til mennesket Diego midt i al sladderen og virakken. Fernando Signorini, der var fysisk træner i Napoli i årene, hvor Maradona spillede der, indkapsler filmens fokus elegant: "Jeg ville gå til verdens ende med Diego. Men med Maradona ville jeg ikke engang tage ét skridt."

Det er dette dobbeltgængermotiv, som Kapadia forfølger hele filmen igennem. Hvor personaen 'Maradona' i begyndelsen er et værn imod omverden for Diego, der allerede som 15-årig blev familiens primære forsørger og hvis fodboldtalent skabte en vej ud af slummen i Buenos Aires, så er 'Maradona' til sidst et fængsel for Diego.

Skiftet fra mægtige F.C. Barcelona til Napoli, der inden Maradonas ankomst mest af alt kæmpede for ikke at rykke ned fra den bedste italienske række, giver noget uventet Maradona mulighed for at cementere sig som en af de største - hvis ikke den største - fodboldspiller nogensinde. Han er hjernen og hjertet bag Napolis to første og indtil nu eneste scudetti (italienske mesterskaber), og så fører han også Argentina til VM-guld i 1986. Napolitanerne tager Maradona til sig som en frelsende rebel, hvis spil på banen ikke bare er et fodboldmæssigt, men også kulturelt opgør med og oprør imod traditionsklubberne fra nord. Han giver den fattige syditalienske by stolthed og følelse af værdighed, hvilket i den grad bliver slået fast i flere scener i filmen.

Men skiftet bringer ham samtidig lige i kløerne på den lokale mafia, camorraen, hvilket heller ikke er godt for Maradonas tiltagende smag for kokain.

Presset på Maradona er enormt i Napoli. Han kan aldrig finde ro, og da han sender Italien ud af VM i semifinalen i 1990 på Stadio San Paolo, Napolis hjemmebane, er det begyndelsen på enden for Maradona. Nu bliver han pludselig anklaget for skattesvig, og han kan ikke længere undvige dopingkontrollerne.

Ligesom i Kapadias to andre fornemme dokumentariske portrætter 'Senna' om Formel 1-stjernen Ayrton Senna og 'Amy' om sangerinden Amy Winehouse er det det mangefacetterede og nuancerede portræt, Kapadia efterstræber.

I 'Diego Maradona' er portrættet i høj grad lig med de vanvittige følelser og følelsesbånd, som fodbold skaber. I sidste ende er det måske umuligt at adskille privatpersonen Diego fra fodboldspilleren Maradona, men man forstår ikke den ene uden at forstå den anden. Og det forstår Kapadia om nogen at udtrykke.