Filmstriben anbefaler: Charmerende komedie om de syngende fiskere

'Fisherman's Friends' fra 2019 handler om en gruppe fiskere fra Corn­wall, som tilfældigt får en strålende sangkarriere

Musikmanageren Danny er med tre kolleger på en polterabend-tur til den lille fiskerby Port Isaac i den pittoreske egn Cornwall i det sydvestlige England. De skal bo på en storslået herregård og ud og sejle med en kæmpe yacht og i bund og grund være rigtig ulidelige turister fra London.

Deres yachttur bliver beklageligvis aflyst, og de ender med at skulle finde på noget andet at lave i det lille fiskeleje. De lejer paddleboards og ender med at blive for fulde og være nødt til at blive hentet i redningsbåd af de lokale fiskere.

Starter som en spøg De fire ungkarle beslutter sig så for at aflyse turen og tage hjem til London igen.

På vej ned til bilen overværer de en optræden fra 10 lokale fiskere. Fiskerne står i en halvcirkel med mikrofonstativer på havnen og synger gamle fiskerviser.

Danny bliver, som den eneste, meget begejstret for sangerne. De tre kolleger laver en spøg med ham og siger, at han skal overtale fiskerne til at indspille et album.

Godtroende Danny går straks i gang med at tale med fiskerne og tager med dem hen på den lokale pub. Hvad han ikke ved er, at de tre 'venner' efterfølgende er taget tilbage til London og har efterladt ham i Port Isaac.

Danny beslutter sig for at få det bedste ud af det og går helhjertet ind i projektet med at skaffe fiskerne en sangkarriere.

'Fisherman's friends' er en charmerende komedie. Her finder man alle elementerne til en rigtig solid feel-good-film for hele familien.

Forestil jer filmen 'The Commitments' møder filmen 'Klumpfisken'. Bortset fra, at i denne komedie er grundlaget for historien ikke Irland eller Thyborøn, men det maleriske sydvestlige England.

Filmen er baseret på en autentisk historie, så de findes skam i virkeligheden. Og de kan synge, de glade fishermen.

Når man nu er lukket inde i, ikke kun i sit hus, lejlighed eller sommerhus, men tilmed heller ikke må forlade landets grænser, så er der altså ikke noget så dejligt som at se en film fra et sted, man ikke har været, og så drømme om at komme dertil.

Jeg har endnu ikke været i det sydvestlige England, men denne film har virkelig givet mig lyst til at besøge egnen. Jeg har allerede kigget på hoteller samt beliggenheder og drømmer om at rejse dertil og se Fisherman's Friends optræde live på havnen i Port Isaac. Når vi altså engang har mulighed for det igen efter denne coronakrise.

