Filmstriben anbefaler: Bumpet og stejl forsoning i underspillet roadmovie

'End of Sentence', en islandsk/irsk/amerikansk co-produktion, tager sin begyndelse i et tørt ørkenlandskab i Alabama.

Amerikanske Frank og irske Anna besøger deres søn i fængslet - moderen er kræftramt og vil sige farvel. Ikke længe efter er Frank blevet enkemand, Sean skal løslades, og Frank henter ham i fængslet. De to kommer tydeligvis ikke overens, og kun modvilligt indvilger Sean i at tage med Frank til Irland for at efterkomme moderens sidste ønske - at få sin aske spredt ud over en særlig sø.