Filmstriben anbefaler: Avlsdyr i det engelske aristokrati

Villabyerne - 24. august 2020 kl. 19:24 Af Cand.mag. Lene Schaumann, Gentofte Hovedbibliotek

Filmen 'The Duchess' fra 2009 er biografisk og er baseret på bogen 'Giorgiana, Duchess of Devonshire'af Amanda Foreman.

Hertuginde Giorgiana, som levede fra 1757-1806, blev trendsættende inden for mode og kultur, og hun blev en kæmpe støtte for The Whig Party, som var kommet frem på det tidspunkt.

Hendes store støtte og popularitet i befolkningen hjalp helt bestemt The Whig Party til politisk sejr.

Danske Anders Thomas Jensen har været medforfatter på manuskriptet til filmen, som er instrueret af Saul Dibb.

Vi er tilbage i 1770'ernes georgianske æra i England. Hertugen af Devonshire, William Cavendish (Ralph Fiennes), skal finde en passende hustru, så arvefølgen kan sikres. Og det skal naturligvis være en søn, han skal have. Døtre duer ikke. Valget falder på den 17-årige Giorgiana Spencer, som både er meget smuk og kommer fra en meget rig familie, og derfor er en yderst passende ung dame for hertugen at ægte.

Giorgiana, spillet af den altid dejlige Kiera Knightley, har et romantisk billede af, hvordan ægteskabet skal være, og hun bliver forfærdet, da hun finder ud af, at hertugen ingen planer har om at bruge hende til andet end et avlsdyr.

Parret skal ses offentligt sammen og deltage i alverdens baller og sammenkomster, men ud over dette har hertugen ingen intentioner om at bruge tid sammen med hende.

Georgiana er rystet over hans behandling, men hun begynder dog også at finde sig til rette i Londons sociale inderkreds, som hertugen er en del af. Hun bliver hurtigt centrum for kunst og mode og møder også romantisk interesse fra flere politikeres side.

På hertugens og hertugindens årlige sommertur til Bath i Somerset møder Georgiana en kvinde, Lady Elisabeth Foster, som hun ender med at blive gode veninder med.

Veninden er smidt ud af sin mand, og Gee, som Georgiana bliver kaldt, inviterer hende hjem at bo hos dem i deres overdådige hjem, Devonshire House i London.

Det får dog fatale konsekvenser for Giorgiana. Da hun selv tit og ofte er ude i det sociale og kulturelle liv, opdager hun ikke, hvad der er sket lige for øjnene af hende. Hendes mand, den 5. Hertug af Devonshire, og hendes gode veninde, Bess, er faldet for hinanden, og hertugen vil have, at de tre nu skal leve sammen som hertug, hertuginde og hertugens elskerinde. Men det er Giorgiana slet ikke indstillet på.

Jeg kan godt lide, når en god film er baseret på en sand historie. Det gør filmen vedkommende foruden at være underholdende og interessant.

Vi får i filmen indblik i, hvordan forholdene var for kvinder i aristokratiet i 1700-tallets England.

Kvinderne vælter sig i fantastiske kjoler og højt opsatte frisurer med kæmpe fjer, men har meget lidt at skulle have sagt på både hjemmefronten og i det offentlige rum.

Vi ser, hvordan Georgiana kæmper for sine rettigheder som kvinde og mor og hvordan, hun må foretage svære valg i sit liv, da det uomtvisteligt er hertugen, som bestemmer alt.

Filmen skildrer dette dilemma på en så fin måde, at man kan mærke Giorgianas smerte helt ind under huden i de stærke scener, hvor hun befinder sig i sit livs sværeste situation.

Filmen er utrolig flot produceret. Kostumerne og parykkerne er helt fantastiske og kulisserne så overdådige, at man føler man er landet i 1770'ernes London.

Filmen skal naturligvis helst ledsages af en kop dampende Earl Grey-te og engelske cucumber sandwiches eller scones.

Se den gratis på Filmstriben.dk med dit log in, som du normalt bruger til at låne med på biblioteket.