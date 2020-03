I denne uge anbefaler Filmstriben, at du kaster dig over den islandske film Dybet.

Filmstriben anbefaler: At tale med måger - en hyldest til islandske fiskere

Villabyerne - 01. marts 2020 kl. 09:22 Af Dina Lemming Pedersen, bibliotekar, Gentofte Hovedbibliotek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2009 var der 17 vinterbadelaug i Danmark - i 2019 var vi oppe på 136 af slagsen. Danskernes længsel efter det kolde dyp er dog det rene, varme badevand ved siden af den prøvelse, islandske Guðlaugur Friðþórsson måtte igennem i 1984 i Atlanterhavet. 'Dybet' af Baltasar Kormá­kur var Islands officielle bidrag til Oscar-uddelingen 2013 og er baseret på den sande historie om Guðlaugur (Gulli), som er en islandsk nationalhelt, men også et uforklarligt videnskabeligt fænomen.

Eneste overlevende Det var en mørk aften i marts 1984 ud for Vestmannaøerne, at Gulli blev til lidt af et mirakel. Fiskerbåden Breki's trawl hang fast på havbunden, og spillet kunne ikke løsnes, så på kort tid kæntrede båden.

Kun Gulli og to af de seks besætningsmedlemmer nåede ud. Og kun Gulli overlevede seks timer i det fem grader kolde vand. Måske fordi samtalerne med mågerne holdt ham oppe?

Gulli blev underkastet mange forskellige prøver og undersøgelser, men det eneste, forskerne kunne udlede, var, at de ekstra kilo, han havde på sidebenene, kunne have været en medvirkende faktor til hans udholdenhed.

"Gullis bedrift var enestående," fortæller overlæge Michael Wanscher, overlæge ved Rigshospitalet.

"Vi ved, at mennesker kan klare sig lang tid i koldt vand. Men seks timer er ekstremt. En time, måske to, vil være gennemsnittet. Men har man et godt fedtlag, kan det næsten fordoble ens overlevelsesevne, i forhold til normalvægtige."

Instruktøren lader naturens kræfter spille en hovedrolle, og han giver samtidig et indblik i livet for islandske fiskere og deres familier. Han beskæftiger sig i sine islandske film gerne med de modsætninger, der præger det islandske samfund og det komplekse forhold mellem menneske og natur samt tradition og fremskridt.

En vulkan i baghaven Gulli bor langt fra hovedstaden Reykjavik, og filmen er hovedsageligt et portræt af et menneske, der lever med en aktiv vulkan i baghaven og havet lige uden for hoveddøren.

Død og ødelæggelse er noget, han hele tiden har tæt inde på kroppen.

Man skal være gjort af et særligt stof for at overleve under disse voldsomme forhold, og 'Dybet' er en fejring af Gulli og hans familie og venner.

Kormákur og hans faste fotograf på de islandske film, Bergsteinn Björgúlfsson, formidler flot det barske og smukke islandske landskab og hav, så man både tiltrækkes og vrider hænder.

Filmen bliver kaldt "anderledes og forfriskende" og "et dejligt vejrbidt og rustikt frisk pust i filmstrømmen".