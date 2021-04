Filmstriben anbefaler: Agent vil afsløre vanrøgt

I 'The Mole Agent' går en 83-årig enkemand undercover på et plejehjem for at undersøge forholdene for de ældre. Foto fra filmen

Villabyerne - 25. april 2021 kl. 11:52 Af Thomas Kastberg, ansvarlig for Gentofte Hovedbiblioteks filmhlub Kontakt redaktionen

Denne uges anbefaling er 'The Mole Agent' af Maite Alberi.

I denne tankevækkende, humoristiske og hjertevarme dokumentar følger vi en 83-årig mand, der går undercover på et alderdomshjem for at afsløre eventuel vanrøgt af en beboer. Filmen er i år nomineret til en Oscar for bedste dokumentarfilm.

83-årige Sergio Chamy, en rar og velklædt enkemand fra Santiago i Chile, svarer på en usædvanlig avisannonce fra privatdetektiven Rómulo. En datter til en beboer på et alderdomshjem har mistanke om, at hendes gamle mor, Sonia, bliver vanrøgtet, og derfor søges der efter en åndsfrisk og teknisk kyndig 80-90-årig mand, der for en tid har mulighed for at flytte ind på hjemmet og dokumentere forholdene.

Efter en række underholdende jobsamtaler med ældre mænd, der griber den sjældne jobmulighed, falder valget altså på den elegante Sergio, der få måneder forinden har mistet sin kone. Over for sin skeptiske datter forklarer han, at denne mission vil give ham et formål i livet og en pause fra de tomme stuer derhjemme.

Åndsfrisk er han, til gengæld kniber det med at håndtere de tekniske dingenoter.

Han forsynes med gadgets som briller og kuglepen med indbygget kamera. Rómulo forklarer, at Sergio skal sende indtalte rapporter til ham via WhatsApp. Inden Sergios ankomst installeres endvidere et filmhold på alderdomshjemmet, som faktisk også fungerer undercover. Hjemmets personale og beboere har nemlig fået at vide, at de er der for at lave en dokumentar om alderdom. Sandheden er, at de skal følge i hælene på Sergio.

Han bruger i starten en del tid på at finde frem til sit hovedmål, Sonia. Hun viser sig at være en indadvendt og svagelig kvinde, der mest ligger i sin seng. Når hun endelig er oppe, er hun ikke interesseret i Sergios forsøg på kontakt. Resten af plejehjemmets kvinder er til gengæld helt vilde med den nyankomne gentleman.

Sergios store karisma ligger i hans medfølelse. Han lytter opmærksomt til kvindernes bekymringer, trøster dem med kloge råd og græder sammen med dem. Nogle af kvinderne har boet på hjemmet i årtier. De beretter om deres mistede drømme, og mange føler sig forsømte af deres familier, selvom de godt ved, at de jo har travlt med deres egne liv. Når snakken berører tabuet ensomhed, bliver det rigtigt rørende. "Det er grusomt det her liv," konstaterer en af kvinderne.

Som filmen udvikler sig, træder spionhistorien da også i baggrunden. For der er reelt intet hold i mistanken om vanrøgt. I stedet får vi kun indtryk af et omsorgsfuldt personale. Det kommer i højere grad til at handle om hjemmets kvindelige beboere og deres respons på en ny omsorgsfuld mandlig ven. Sergio bliver i stigende grad også irriteret over konstant at skulle aflægge rapporter.

Heldigvis er der mange opløftende øjeblikke. Den halvdemente kleptoman, Marta, står for nogle af de sjoveste og rørende. Hun venter forgæves på besøg hver dag. Hun beroliges derfor dagligt af telefonopkald fra personalet, der udgiver sig som den mor, hun længes efter, og som formentlig for længst er død.

Hun griber fast om stængerne ved den låste hovedindgang og beder forbipasserende om at låse hende ud. Hun smelter og knuser dit hjerte næsten lige så meget som den livlige Berita, en hengiven katolik, der falder pladask for Sergio og tror, at han måske kunne være manden, der tager hendes mødom. Sergio behandler hendes kærlighedserklæring med beundringsværdig følsomhed. Han er blevet enkemand få måneder forinden og er stadig i en sorgfase.

'The Mole Agent' er på mange måder også en noget spøjs film, rent form- og genremæssigt. I starten er man faktisk i tvivl, om det overhovedet er en dokumentar, man overværer. De første scener hos privatdetektiven er konstrueret med klassisk film noir-æstetik, der er typisk for detektivfilm. Men på trods af de måske noget fordækte metoder, som filmens instruktør, Maite Alberi, gør brug af, ender 'The Mole Agent' som en virkelig hjertevarm dokumentarfilm. Men også en vigtig reminder om ensomhed blandt ældre på plejehjem, som blev endnu mere udtalt under Corona-epidemien.

