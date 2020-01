Filmstriben anbefaler: Ældre dame fra idyllisk engelsk forstad var blandt KGB's førende spioner

Spionfilm, som er inspirerede af virkelige hændelser, giver altid lige et ekstra lag til filmoplevelsen.

Er filmen lavet godt og historien velskrevet, så får man lige det dér ekstra adrenalinsus, som kan være vanvittigt vanedannende.

Sådan en film er 'En spions bekendelser' af Trevor Nunn fra 2018 med engelske Judi Dench i én af de bærende hovedroller som 'Red Joan'; en helt almindelig ældre dame, der blev afsløret som spion for KGB i en alder af 87 år.

Man skal dog ikke tage fejl. Det er ikke en hæsblæsende spionthriller a la James Bond. Det er den virkelige historie, som filmen er baseret på, der er det bærende element og som er det, der fænger, og gør den yderst spændende og interessant.

Da vi først møder Joan, er hun en ældre dame, som hygger rundt i sit lille hus og lytter til radio i en idyllisk engelsk forstad.

Det banker på døren, og idyllen brydes brat, da der står et par politibetjente og to agenter fra den britiske efterretningstjeneste MI5 udenfor og meddeler den ældre kvinde, at hun bliver anholdt for at være under mistanke for at have drevet spionage mod sit eget land fra 1938 og en lang årrække derefter.