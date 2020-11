Send til din ven. X Artiklen: Filmstriben Anbefaler: Se film, der hædrer litteraturen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Villabyerne - 15. november 2020 kl. 08:23 Af af Dina Lemming Pedersen bibliotekar Gentofte Hovedbibliotek

I denne uge anbefaler Filmstriben dokumentarfilmen 'The booksellers' fra 2019 af D. W. Young.

Som du måske har bemærket, har filmstriben i øjeblikket et forsidetema, der hedder 'En hyldest til litteraturen', for selvom Bogforum i København blev aflyst, må vi fejre bogen og læselysten på en anden måde. Filmstriben vil gerne være med til at hylde både litteraturen og filmen og har sammensat en række filmlister, der gør netop det.

En lille perle Jeg kastede mig over dokumentaren 'The booksellers', og det er en lille perle, der hylder bogen, boghandlere, excentrikere og kreativitet.

I filmen interviewes en række samlere, boghandlere og koryfæer inde for branchen, og vi får en spændende indsigt i, hvad der rører sig nu, og hvad der tidligere definerede branchen. Ét tema er for eksempel det at kunne vurdere en bog lynhurtigt. Værdi? Ingen værdi? Mange fortæller om den helt særlige stemning, der indtræffer, når man skal vurdere en efterladt samling, fordi folk ofte har lagt deres sjæl i opbygningen. Og så kan der selvfølgelig også ske det magiske, at man finder en gemt/glemt juvel. En anden tematik er internettets betydning for bogsamlere. Det ændrede fuldstændig jagten, da man pludselig var to klik væk fra en bestemt bog på den anden side af jorden. Mange beskriver det frydefulde ved jagten, men nu er de interessante samlinger ikke længere dem med de dyre førsteudgaver. De er lette at erhverve sig (hvis man har penge nok). Nu, derimod, er de spændende samlinger dem, der består af rariteter, som ingen andre har fået øje på før. Dokumentaren har også blik for kvindernes rolle. Ikke bare de kvindelige boghandlere, men også de kvinder, der har opbygget samlinger af bøger, skrevet af kvinder.

Bog af menneskehud og mennesketænder Bogindbindingens signifikante betydning gennem tiden er heller ikke til at komme udenom. En boghandler taler med tydelig fascination om en sjælden bog, der er indbundet i menneskehud med påsatte mennesketænder og -knogler. Og så må vi ikke glemme værdien af de oversete smudsomslag. Tidligere blev de ofte bare smidt ud, men nu er de i høj kurs. Visse oplysninger findes kun der, og omslagene kan være de rene kunstværker.

Endelig er der et omdrejningspunkt omkring den ældre generations pessimisme kontra de yngres optimisme - de unge er fulde af gode idéer og har håb for fremtiden. En boghandler siger i dokumentaren: "Man taler om, at bogen er ved at uddø, hvilket jo ikke passer. Prøv at læse en syv år gammel computerfil. Held og lykke med det. Men man kan stadig åbne en 500 år gammel bog og læse den."

Filmen kan ses gratis via bibliotekernes filmsite filmstriben.dk.