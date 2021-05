Artiklen: Filmstriben Anbefaler: Erotiske 'Die Asta' var for grim til den danske filmbranche

Filmstriben Anbefaler: Erotiske 'Die Asta' var for grim til den danske filmbranche

Mikkelsen nyder da også stor succes i kølvandet på hovedrollen i Thomas Vinterbergs 'Druk', der allerede har høstet mange filmpriser og fine anmeldelser, og så har Mikkelsen endda landet en rolle i den kommende 'Fantastiske skabninger'-film, hvormed han kan skrive endnu et stort Hollywood-franchise på cv'et.

Selvom det er svært, ja, ifølge Ann Lind Andersen umuligt, at finde en dansk skuespiller, som tåler sammenligning med Mikkelsens internationale succes, så er der særligt én, som måske endda overgår Mikkelsens stjernestatus.

Asta Nielsen - eller 'Die Asta', som hun blev kaldt i Tyskland - var filmhistoriens første feterede internationale filmstjerne og endda den bedst betalte på et tidspunkt.

Succesen fik filmparret til at flytte til Tyskland, og de giftede sig undervejs. Ægteskabet endte dog med en skilsmisse.

Nielsens succes fortsatte på trods af bruddet med Gad, og med sine mørkt malede øjne og sit androgyne udseende blev hun et ikon. Vel og mærke kun i Europa.

Asta Nielsens skuespil var lidt for erotisk anlagt til de amerikanske censurmyndigheders smag.

Især forholdet til datteren Jesta, som blev født uden for ægteskab, inden Nielsen havde fået succes som skuespiller, får plads. Og det er en tragisk historie, som ender med, at Jesta begår selvmord i 1964, 63 år gammel, efter at manden Paul Vermehren dør tidligere samme år.