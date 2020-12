Marie Brixtofte er datter af Farums kendte borgmester Peter Brixtofte, og hans alkoholmisbrug har efterladt dybe spor. Nu er den historie blevet til en film. Pressefoto

Film om livet som barn af en alkoholiker

Marie Brixtofte fortæller i ny foredragsfilm om de sår, livet med en alkoholiseret far har givet hende - og om, hvordan man kommer videre. Indtægterne fra filmen skal hjælpe børn fra misbrugshjem

Villabyerne - 21. december 2020

Man er barn af en alkoholiker hele livet - også som voksen.

Marie Brixtofte er datter af Farums kendte borgmester Peter Brixtofte, og hans alkoholmisbrug har efterladt dybe, negative spor i både hendes barndom og hendes liv som voksen. Men hun er også selv et lysende eksempel på, hvordan man som barn af en misbruger kommer godt videre i livet, og hun har både som psykolog, forfatter og foredragsholder sat fokus på de traumer, børn fra misbrugshjem må leve med hele livet.

I to år har Marie Brixtofte turneret land og rige rundt og holdt sit foredrag 'Livet med en alkoholiseret far'. På den baggrund opstod ideen om at lave foredraget til en film. Initiativet er taget af foreningen Tjeles Venner. Foreningen har godt 2.000 medlemmer, der enten selv er ædru alkoholikere eller er pårørende til en misbruger. Indtægterne fra salg af filmen går ubeskåret til projektet 'De Små Skuldre', der tilbyder gratis hjælp til børn og unge fra misbrugsfamilier.

I den ny foredragsfilm 'Barn af en alkoholiker' fortæller hun om sit liv med en alkoholiseret far. Om stor kærlighed og store skuffelser i et liv, hvor hendes far ofte valgte alkoholen frem for hende. Hun fortæller også om, hvordan hun blev væltet omkuld af sorgen, da Peter Brixtofte døde i 2016, kun 66 år gammel.

Filmen skal hjælpe andre "Filmen er skabt for at hjælpe børn af alkoholikere til en bedre start på livet, og vi skylder Marie Brixtofte stor tak for, at hun stiller sig til rådighed for dette projekt. Det betyder, at vi gennem 'De Små Skuldre' kan hjælpe flere af de alt for mange børn, der vokser op med en misbrugende far eller mor," siger formanden for Tjeles Venner, Kurt Elmegaard og fortsætter:

"Marie er selv et fantastisk eksempel på, hvordan man kommer videre trods en svær start, og hun kan både som person og rent fagligt hjælpe andre i samme situation til at bruge de værktøjer, som kan give børn af alkoholikere et godt liv. Hun viser andre, at det er muligt," siger Kurt Elmegaard ifølge en pressemeddelse fra foreningen Tjeles Venner.

Marie Brixtofte siger selv om filmen:

"Jeg har i virkeligheden kun ét ærinde, og det er at hjælpe så mange som muligt. Så da Tjeles Venner spurgte, om jeg var med på at lave mit foredrag om til en film, var jeg ikke i tvivl. Nu kunne foredraget endelig nå ud til alle dem, som ikke turde gå til foredrag på grund af corona, og til alle dem, som boede i landsdele, jeg ikke havde besøgt. Samtidig vil det gøre en forskel for børn og unge fra misbrugsfamilier, da alle indtægter går ubeskåret til dem. Misbrug og dysfunktion går i arv, og det sætter dybe ar i både misbrugeren og i de pårørende. Vi skal have brudt den onde cirkel, og det er min inderligste håb, at denne film kan være med til det."

Mere end 120.000 børn i Danmark vokser op i hjem, der er præget af misbrug, oplyser foreningen Tjeles Venner. Jk