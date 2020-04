Fest på Skovriderkroen aflyst: 17.000 kroner for ingenting

En konfirmationsfest er blevet aflyst på Skovriderkroen som en følge af coronakrisen, og der er opstået splid om, hvorvidt hele det forudbetalte depositum bør betales tilbage. Arkivfoto

En aflyst konfirmationsfest kommer til at koste Charlotte Lundqvist dyrt, men restauratør Steffen Schiøtt Hansen mener, han har gjort, hvad han kunne for at finde alternative løsninger

Konfirmationen af Charlotte Lundqvists søn skulle have fundet sted den 8. maj, men kirken aflyste ceremonien, og nu hænger Charlotte Lundqvist på halvdelen af regningen for den aflyste middag, der efterfølgende skulle have fundet sted på Skovriderkroen. Det gør hun, fordi hun aflyste arrangementet den 21. marts, da det endnu ikke var forbudt for restauranter at holde åbent 8. maj.

Charlotte Lundqvist forsøgte i første omgang at flytte festen til den nye konfirmationsdato den 5. september. Men denne dato var allerede optaget på Skovriderkroen af en anden fest.

Steffen Schiøtt Hansen foreslog derfor, at de lagde selve festen på en anden dato end konfirmationsdagen, men det ønskede Charlotte Lundqvist ikke, og derfor annullerede hun aftalen.

Men i henhold til kontrakten med Skovriderkroen skal man betale 75 procent af arrangementets anslåede værdi, hvis man aflyser mindre end tre måneder, før det finder sted.

Steffen Schiøtt Hansen har dog slået yderligere 25 procent af beløbet, så Charlotte Lundqvist "kun" skal betale halvdelen af det anslåede beløb.

Det beløber sig ud over det allerede betalte depositum på 10.000 kr. til yderligere 7.000, så den samlede regning lander på 17.000 kroner.

Og det synes Charlotte Lundqvist er groft set i lyset af, at de på aflysningstidspunktet ikke havde aftalt noget som helst om mad og drikke.

Faktisk skriver hun, at hun synes, at det er under al kritik, at man som arrangør - som er dækket af hjælpepakker - forsøger at presse penge ud af kunder.

Men Steffen Schiøtt Hansen mener slet ikke, at hjælpepakkerne står mål med den tabte omsætning, som branchen lider under lige nu.

Kompromisernes tid "Vi prøvede at finde en god løsning. Men man må løfte i fællesskab, hvis man vil igennem den her krise på en fornuftig måde. Der var ingen af os, der kunne forudse, at vi pludselig ville blive ramt af en pandemi," siger Steffen Schiøtt Hansen, der har været restauratør på Skovriderkroen de seneste syv år.

"Vi kan ikke forskelsbehandle vores kunder, og 95 procent af vores gæster har været meget fleksible og f.eks. flyttet fejringen af konfirmationen til den efterfølgende dag eller rykket begivenheden et år frem. Nogle har tilmed tilbudt at betale det fulde beløb med det samme for at hjælpe os. Det her er jo de helt store måneder på året, hvor vi skal hente størstedelen af vores omsætning. Hvis det havde været i januar og februar, havde konsekvenserne slet ikke været så store," siger han.

Uvisheden er det værste for Steffen Schiøtt Hansen:

"Vi er rigtig hårdt ramt, også fordi der ikke er nogen konkret udsigt til, hvornår vi kan komme i gang igen. Man kan jo ikke sammenligne en selskabsforretning med f.eks. en café. Vi kan ikke dække op ved hvert andet bord eller bede folk om at lade være med at danse."

Han er sådan set stadig indstillet på at finde en ny dato til Charlotte Lundqvist, såfremt de kan tale sig til rette om det og få landet konflikten.