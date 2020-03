Fest og farver til håndboldaften i Gentofte Sportspark

Der venter en formentlig stor håndboldoplevelse i Gentofte Sportspark på fredag 6. marts klokken 19.30, hvor HIK's 2. divisionsdamer møder Nykøbing Falster Håndbolds ligadamer i pokalturneringen Santander Cup.

Alle sejl er sat til for at gøre aftenen festlig og fylde hallen med glade tilskuere. Kampen speakes af HIK's Oliver Ernst, som er kendt for altid at kunne skabe en god stemning.

Nykøbing Falster Håndbold ligger lige nummer ni i Ligaen, og aftenen giver mulighed for at opleve nogle af landsholdets nuværende og tidligere profiler, således Lærke Nolsøe, Kristina "Mulle" Kristiansen og Louise Svalastog, som netop har gjort comeback på håndboldbanen, efter at hun for nogle år siden valgte at indstille karrieren.