Fernisering lørdag: Galleri viser abstrakte kunstværker

Han er oprindeligt uddannet arkitekt, og som barn af en keramiker og en arkitekt, havde han rig mulighed for at udtrykke sig kreativt allerede som barn.

"Jeg har malet i nu over 30 år. Abstrakte billeder med et tydeligt aftryk hentet fra skitseringsprocessen i arkitektfaget. Mine malerier er således abstrakte, men med elementer, der kan antyde noget genkendeligt. Min motivverden appellerer ofte til, at beskueren selv går ind i billedet og får sin egen oplevelse. Min erfaring siger mig, at hvis jeg giver billederne titler, fratager det beskueren at danne sig sin egen oplevelse. Jeg får ofte tilkendegivelser af, at beskueren ser noget HELT andet i billedet end jeg selv - og det er fedt," siger kunstneren.