Lynetteholm bliver en helt ny bydel i København, men det er urimeligt, hvis omegnskommunernes borgere ender med at betale en del af regningen, mener 14 borgmestre, herunder Gentoftes Michael Fenger (K).

Fenger og 13 andre borgmestre med ny kritik af Lynetteholm

Det er langt fra rimeligt, hvis Gentofte og andre københavnske omegnskommuner ender med en del af regningen for anlæg af Lynetteholm, mener 14 borgmestre, der står bag fælles brev til Folketingets transportudvalg

Villabyerne - 26. maj 2021 kl. 04:46 Af Joachim Christensen

Gentoftes borgmester Michael Fenger (K) har sammen med 13 andre borgmestre i Hovedstadsområdet sendt et brev til Folketingets Transportudvalg og transportminister Benny Engelbrecht. Emnet er anlæg af Lynetteholm, og budskabet er klart.

De 14 kommuner ønsker på ingen måde at betale en del af regningen for anlæg af den kæmpestore kunstige ø, der planlægges etableret som en ny bydel i København.

"Omegnskommunerne og Frederiksberg ønsker at sende et meget klart signal om, at regningen for byudvikling i København ikke skal betales af borgerne i omegnen. Den skal naturligvis betales af dem, som får gavn af udviklingen. Det vil være By & Havn og Københavns Kommune, som kan høste de potentielt meget store økonomiske gevinster, som anlægget af Lynetteholm skaber mulighed for, og det vil være borgerne i København, som vil få gavn af en stormflodssikring med videre," skriver de.

Brevets indhold er meget lig det høringssvar, som den netop fratrådte Gentofte-borgmester Hans Toft (K) sendte i februar. Et af flere høringssvar med indsigelser, som de 14 borgmestre, ikke mener, ministeriet har imødekommet.

Derfor beder de nu om foretræde for Transportudvalget, hvor de vil tale deres sag.

600 millioner kroner Konkret drejer striden sig om, at flere spildevandsrør så at sige ligger i vejen på havbunden, hvor man vil kaste jord ned for at skabe Lynetteholm.

Spildevandsrørene skal flyttes, og lovforslaget om anlæg af Lynetteholm lægger op til, at det skal være rørenes ejerselskaber - blandt andet Novafos, som Gentofte Kommune er medejer af - der skal betale regningen for at omlægge spildevandsrørene.

Og den regning vil i sidste ende lande hos borgerne i de pågældende kommuner.

I alt vil en fjerdedel af de forventede omkostninger til anlæg af Lynetteholm på 2,5 milliarder skulle betales af de selskaber, der ejer de nævnte spildevandsrør. En regning på cirka 600 millioner kroner, der delvist vil skulle betales af Gentofte-borgere.

Og det er under ingen omstændigheder rimeligt, mener altså Michael Fenger og hans borgmesterkolleger.

I lovforslaget henviser Transport- og Boligministeriet til et såkaldt gæsteprincip, hvor rør og ledninger på land kan kræves flyttet af grundens ejer, men det samme gør sig ikke gældende i søterritorie, mener de 14 borgmestre.

Fenger kritiserer Michael Fenger uddyber over for Villabyerne, hvorfor han har underskrevet brevet.

"Vi er i Gentofte sammen med andre kommuner i hovedstadsområdet meget kritiske over for både finansieringen af Lynetteholm samt beslutningsprocesserne og klageadgangen i dette meget store anlægsprojekt - og derfor retter vi nu samlet henvendelse til Transportministeren og Transportudvalget. Det er helt urimeligt, at det er borgerne i Gentofte, der sammen med andre omegnskommuner skal betale regningen for Københavns byudviklingsprojekt - uden nogen som helst saglig begrundelse - mens København får indtægterne. Med lovforslaget, som det ser ud nu, afskæres vi desuden fra de normale klagemuligheder. Det er meget usædvanligt og dybt bekymrende, at man ikke benytter de normale planprocesser, så offentligheden kan få indsigt i projekterne og mulighed for at påvirke dem undervejs," siger han.