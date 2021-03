Herlev og Gentofte Hospital kan bryste sig med fem flotte førstepladser, efter Dagens Medicin kårede de bedste hospitaler og afdelinger. Foto: Jesper Ludwigsen

Send til din ven. X Artiklen: Fem flotte førstepladser: Herlev og Gentofte Hospital indtager førerposition Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fem flotte førstepladser: Herlev og Gentofte Hospital indtager førerposition

I forrige uge blev Danmarks bedste hospitaler og behandlinger kåret, hvor Herlev og Gentofte Hospital lå i top inden for fem behandlinger

Villabyerne - 10. marts 2021 kl. 13:30 Kontakt redaktionen

For 14. gang udgav Dagens Medicin, som er en uafhængig nyhedsavis om sundhedsvæsnet, deres årlige rangering af landets bedste hospitaler og behandlinger.

Her løb Herlev og Gentofte Hospital med fem flotte førstepladser inden for deres behandling af skulderalloplastik, blærekræft, modermærkekræft, dialyse og KOL.

Det, der ligger til grund for kåringerne i Dagens Medicin, er data, der kommer fra de nationale kvalitetsdatabaser, som nyhedsavisen hvert år indsamler tallene for og finder de bedste til behandlinger og undersøgelser inden for en række sygdomsområder.

Indtager førerposition Hospitalsdirektør på Herlev og Gentofte Hospital, Anne Jastrup, er glad og stolt over førstepladserne.

"Jeg vil ønske afdelingerne - og alle os andre - tillykke med de flotte placeringer. Det her er først og fremmest godt for vores patienter. For det viser, at vores medarbejdere har en høj faglighed og arbejder engageret og dedikeret hver eneste dag for at fastholde den høje kvalitet i behandlingen af patienterne," siger hun.

Med de fem førstepladser indtager hospitalet en førerposition i 'bedste behandlinger' i Region Hovedstaden.

"Jeg synes, at de flotte placeringer cementerer, at vi med vores rolle som både akuthospital, højt specialiseret hospital og markant forskningshospital ikke er til at komme udenom i en regional og national sammenhæng. Og at vi lever op til vores mål om, at man på Herlev og Gentofte Hospital er godt behandlet," siger hospitalsdirektøren. kath

relaterede artikler

Digitalt menukort skal hjælpe indlagte patienter til at blive hurtigere raske 28. januar 2021 kl. 08:57

Herlev og Gentofte Hospital skal atter have ny direktør 16. januar 2021 kl. 11:11

Vicedirektør på to hospitaler: Vi er hårdt pressede 06. januar 2021 kl. 11:33