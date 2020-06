For SIG-formand Karsten Bobek er det rigtig godt nyt, at der nu åbnes for indendørsidrætten. Han mener dog, der skal rettes et særligt fokus på kommunens unge eliteudøvere. Foto: Ole Tradsborg

Fase 3: Indendørs idræt igen mulig

Svømning, håndbold, volley og badminton er bare nogle af de mange indendørs sportsgrene, der igen kan dyrkes landet over. Også i Gentofte, hvor der ifølge Karsten Bobek dog skal rettes et særligt fokus på eliteudøvern

Villabyerne - 10. juni 2020 kl. 07:15 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I weekenden blev Fase 3-genåbningsplanerne offentliggjort. Og det var godt nyt for de mange idrætshungrende sportsfolk, unge som gamle, amatører som professionelle, i Gentofte Kommune.

Mulighederne for igen at kunne dyrke idræt indendøre glæder i høj grad formand i Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG), Karsten Bobek.

"12 uger med begrænset eller ingen træning er lang tid, så vi er glade for, at regeringen nu åbner de indendørs træningsfaciliteter. Vi er sikre på, at idrætsklubberne i tæt samarbejde med kommunen hurtigt kommer i gang igen, også selvom mange af indendørs­i­drætterne under normale forhold ville være ved at afslutte sæsonen," indleder SIG-formanden.

Men det er ikke 'bare' det igen at kunne dyrke sin idræt indendørs, der ligger Karsten Bobek på sinde. Det ligger nemlig i foreningernes dna igen at kunne være samlet, at være fælles - på afstand, forstås - om en aktivitet, som knytter idrætsudøvere sammen.

"Ud fra Kulturministeriets udstukne retningslinjer ser det ud til, at der kan findes løsninger, således at vi intensivt kan komme til at benytte hallerne i sommerperioden. Adgangen til hallerne er altafgørende for os som foreninger, for vores klubånd og vores fællesskab samt for foreningssporten som helhed og ikke mindst for klubbernes økonomi, der er blevet udfordret de seneste tre måneder," fortsætter han.

Og da grænserne til langt de fleste feriedestinationer stadigvæk er lukkede, giver det for mange tid til at indhente noget af det forsømte idrætsmæssigt, vurderer han.

Opsamling nødvendig De mange måneder uden reel mulighed for at dyrke sin 'normale' (indendørs) idræt, har ifølge formanden ikke bare haft fysiske konsekvenser. Langt værre er det, at der er reel risiko for, at nogle af kommunens bedste idrætsudøvere kan være på vej ud af klubberne.

"Vi er sikre på, at langt de fleste idrætsudøvere på motionsniveau hurtigt vil komme tilbage i fuld vigør, men vi har en speciel bekymring i forhold til de mange idrætsudøvere på eliteniveau, hvor mange desværre har mistet megen af deres grundkondition og tekniske kunnen. Det er vores frygt, at nogle af disse idrætsudøvere - ikke mindst de unge - dropper ud, og måske helt forlader sporten.

Gentofte Kommune har status af eliteidrætskommune, og vi opfordrer derfor kommunen til at have fokus på at stille gode rammer til rådighed i de indendørs faciliteter med det samme. Vi er overbeviste om, at såvel trænere som familie og forældre vil bruge alle deres evner til at sikre, at eliteudøverne kommer tilbage til deres klubber og kan motivere dem til at yde deres bedste med at komme tilbage på præ-coronaniveauet," afslutter han.