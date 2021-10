Se billedserie Idrætsforeninger har relativt gode vilkår i Gentofte ifølge DIF?s undersøgelse. Arkivfoto

Farvel til førsteplads: Falder 10 pladser ned af ranglisten

Gentofte Kommune indtager en 11. plads i Danmarks Idrætsforbunds store undersøgelse af idrætsforeningernes vilkår i kommunerne

14. oktober 2021
Af Joachim Christensen

Undersøgelse Gentofte Kommune er faldet 10 pladser ned af ranglisten, når det gælder vilkårene for de lokale idrætsforeninger. Det er Danmarks Idrætsforbund, der laver analysen ved at se på 21 parametre inden for frivillighed, faciliteter, økonomi og idrætspolitik. Ved den forrige analyse i 2017 lå Gentofte Kommune på en flot førsteplads.

Anne Hjorth (S), der er formand for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget i Gentofte Kommune, vælger dog at se lyst på den nye placering.

"Det er rigtigt, vi er faldet 10 pladser, men vi ligger stadig pænt. Og det kan vi kun glæde os over. Vi kan se, at foreningerne er glade for det samarbejde, der er med kommunen," siger hun.

Hun fremhæver, at Gentofte Kommune sætter massivt ind omkring, motion, bevægelse, sport og er meget opmærksomme på at få borgere til at dyrke motion en time om dagen, men er udfordret med pladsen til nye faciliteter.

"Vores problem er, at vi ikke har så mange steder, hvor vi kan udbygge. Ligesom andre hovedstadskommuner. Vi tænker over, om vi kan bruge byrum, parker eller andre udendørs faciliteter."

Frivillighed halter Af de fire parametre i undersøgelsen står Gentofte Kommune stærkt på idrætspolitik, mens scoren for frivillighed er i den tungere ende af landets kommuner.

"På frivillighed halter vi efter. Det er også noget, foreningerne selv peger på. Vi har lige evalueret vores idræts- og bevægelsespolitik, og der hvor vi kan sætte ind, det er blandt andet over for frivillighed. Der er potentiale for endnu bedre samarbejde og vidensdeling. De store foreninger har måske midler til at lønne folk, men det har andre ikke mulighed for. Det er især administration, der trækker tænder ud hos foreningerne. Da vi holdt Gentofte Mødes, havde vi en stor seance omkring idræts-og bevægelsespolitikken, og vi snakker med foreningerne om, hvad vi kan gøre som kommune for at hjælpe foreningerne. Kunne en frivillighedsstrategi hjælpe for eksempel," siger Anne Hjorth.