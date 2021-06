Se billedserie Birgitte Dember, formand for de konservative i Gentofte, har en helt særlig anekdote om Hans Toft.

Farvel til en bykonge: De bedste anekdoter om Hans Toft

Historierne om den nu afgåede borgmester Hans Toft (K) er mange. Villabyerne gik på jagt efter de bedste under hans afskedsreception

Villabyerne - 30. juni 2021

Aflyste officiel tur for at vie

Birgitte Dember, formand for de konservative i Gentofte, er hurtig til at komme på sin bedste anekdote om Hans Toft.

"Vi havde en bestemt dato for, hvornår vi gerne ville vies, som ikke stod til at ændre, da det var en særlig mærkedag for min mand og jeg. Jeg spurgte Hans Toft, om han kunne den dag, men i hans kalender var et officielt møde i udlandet. Men han valgte at udsætte det for at blive hjemme og vie os hjemme i vores have," fortæller hun.

Bliver ikke sparet på noget Hos Holger Frederiksen får købmand Peter Laursen ofte besøg af Hans Toft sammen med hans kone Lisbeth.

"De træder begge ind, men det er Lisbeth, som bestemmer, hvad der skal med hjem af god konserves fra hylderne. Der bliver ikke sparet på noget," siger Peter Laursen.

Til fest hos dronningen Arne Madsen var i mange år leder af Netværkshuset på Ericavej i Vangede, et møde- og aktivitetshus for flygtninge og indvandrere.

"På et tidspunkt inviterede Dronning Margrethe til fest på Fredensborg Slot, hvor hver kommune måtte sende to frivillige afsted. Hans Toft ringede til mig, men på det tidspunkt var jeg allerede inviteret af Dansk Flygtningehjælp. Men Hans Toft ville have, at jeg skulle repræsentere Gentofte Kommune, så han ringede til Dansk Flygtningehjælp for at høre, om de ikke kunne finde en anden. Så jeg endte med at tage til Fredensborg Slot som repræsentant for Gentofte Kommune. Jeg blev endda kaldt op til dronningens bord, hvor jeg fortalte om mit arbejde i kommunen," fortæller Arne Madsen.

Oprigtig interesseret For ti år siden startede Malernetværket i Gentofte Kommune. Alle årene har Hans Toft dukket op til samtlige ferniseringer og receptioner, fortæller formand Kirsten Kam.

"Uanset om det var stort eller småt, har han mødt op og holdt en personlig tale, altid med en sjov bemærkning. Han sætter sig ind i stoffet og har for øje, hvad der er sket af udvikling. Man føler sig virkelig set," siger hun.

Surprise bryllup Anders Ladekarls bryllup var en overraskelse for alle gæsterne i haven.

"Lige pludselig stod Hans Toft i døråbningen til vores terrasse og viede os. Hver gang jeg møder ham, spørger han til, hvordan det går med mit ægteskab," siger han.

Ringer på alle tidspunkter af døgnet

Søren Pape Poulsen var den første i talerrækken under Hans Tofts afskedsreception. Til Villabyerne fortæller formanden for Det Konservative Folkeparti, at han mest vil huske Hans Toft for hans ufattelige energi og vedholdenhed.

"Han kan finde på at ringe på alle tidspunkter af døgnet, og så ved man, at han har fat i noget. Men det er også opskriften på, hvorfor han har siddet i 28 år. Han kæmper altid for Gentofte."

Havde en plan for Hans Toft Tidligere borgmester Birthe Philip er yderst tifreds med sit valg for 28 år siden, hvor hun udså sig Hans Toft til at være sin efterfølger.

"Hans Toft sad dengang i en god stilling, som han sagde op, for at gå ind i en mere usikker verden som politiker. Jeg havde i lang tid en plan for Hans Toft og gjorde ham derfor til gruppeformand for de konservative. Jeg vidste, at han ville være flittig, bundkonservativ og til at stole på. Det har altid været vigtige dyder for os konservative politikere i Gentofte Kommune," siger hun.

Ufatteligt overskud Line Baun Danielsen, tv-vært og journalist, har boet i Gentofte Kommune i 25 år, men over to omgange.

"Da jeg vendte tilbage, fik jeg et personligt brev fra Hans Toft, hvor han bød os velkommen i kommunen. Jeg vil huske Hans Toft for hans tilgang til mennesker. Han kender alle og husker, hvad de hedder. Selv mine to drenge kan han navnet på. Jeg ved ikke, hvordan han bærer sig ad med det. Ufatteligt overskud. Han er virkelig verdens bedste borgmester," siger hun.