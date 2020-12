Fartbøller på stribe gennem byen: 100 bøder på blokken

Det må have givet skrivekampe i armene, da betjente fra Nordsjællands Politi lavede fartkontrol på Nybrovej i Gentofte Kommune.

Det har de gjort tre gange på tre uger, og hver gang har de udstedt over 100 bøder til bilister, der kører mere end de tilladte 50 kilometer i timen. Flere så meget, at de også fik et klip i kørekortet.