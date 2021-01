Et somalisk forældrepar blev mandag dømt i en sag om at have efterladt deres to teenagebørn i Somalia til fare for deres udvikling eller sundhed.

Artiklen: Far udvises for at have sendt datter på genopdragelseslejr i Somalia

Et somalisk forældrepar er mandag eftermiddag blevet idømt fængselsstraffe for at have sendt deres to børn på genopdragelseslejr i Somalia og for vold ved Retten i Lyngby. Faren udvises af Danmark.

Et års ubetinget fængsel og udvisning af landet. Sådan lød dommen i Retten i Lyngby mandag over en 54-årig somalisk mand fra Vangede i Gentofte Kommune, der stod tiltalt for at have sendt sin datter og søn på dengang henholdsvis 15 og 16 år til Somalia på genopdragelseslejr i Somalia og dermed at have bragt deres sundhed eller udvikling i alvorlig fare. Moren til børnene blev idømt seks måneders fængsel, men blev ikke udvist. Retten lagde blandt andet vægt på varigheden af børnenes ophold i Somalia.

Det er den kun anden dom i en sag af sin slags, efter en ny tilføjelse til straffeloven trådte i kraft i januar 2019 med et ønske om at kriminalisere genopdragelsesrejser. I november blev en 42-årig kvinde dømt ved Retten i Glostrup for at sende sin 15-årige datter til Uganda.

Retten i Lyngby lagde vægt på den nu 17-årige datters forklaring, der ellers blev modsagt af begge hendes forældre og hendes bror, som hun var i Somalia med.

Alle fire var enige om, at de to børn opholdt sig i Somalia fra juli 2018 til maj 2019, men hvad der skete i de 10 måneder, var de rygende uenige om internt i familien.

Over flere retsmøder har forældreparret og sønnen givet samstemmende forklaringer om, at der var tale om en badeferie i Mogadishu, der brat ændrede karakter, da datteren blev kørt ned og blev lagt i koma i et halvt år. Da hun vågnede, boede de hos en onkel, hvor de modtog undervisning i blandt andet engelsk og matematik, indtil forældrene kunne komme og hente dem, lød forklaringen, som Retten i Lyngby tilsidesatte fuldstændig.

De troede i stedet på datteren, der nu er tvangsfjernet fra forældrene af Gentofte Kommune. Bag lukkede døre har hun vidnet om at have været på genopdragelseslejr, hvor hun så andre børn blive afstraffet, hvis de ikke kunne koranen godt nok. Hun var ikke blevet kørt ned og har aldrig været på hospitalet i Somalia. Hendes telefon var taget fra hende, og hun boede med broren i et hus kun under sporadisk opsyn af en voksen.

Hun kom først tilbage til Danmark efter at have kontaktet en veninde, der tog fat i Gentofte Kommune og politiet, og siden blev myndighederne involveret i at få datteren hjem. En lydoptagelse af hende fra marts 2019 understøttede hendes forklaring.

Anklager Susanne Kjølhede fremførte i sin procedure, at børnenes udvikling var i alvorlig fare ved det langvarige ophold i Somalia:

”I en alder af 15 og 16 år har de oplevet et massivt svigt. De blev efterladt af forældrene, revet ud af deres danske hverdag, fik afbrudt deres skolegang og er blevet afskåret kontakt med omverdenen,” sagde hun.

Omvendt argumenterede forsvarer for faren, Jan Aarup, for at lytte til den nu 19-årige søns forklaring i retten.

”Det var oprindeligt en ferierejse, hvor hjemkomsten blev forsinket. Han spillede fodbold, fik mad og penge og gik i skole. Han ønskede ikke at rejse hjem. Man kan sammenligne det med et high school-ophold, som man tager på som 16-17-årig. Nu er det ikke sådan, at der skal være forskel på, om man tager til Phoenix, Arizona eller Mogadishu i Somalia. Det afgørende er, hvilke muligheder, man har,” sagde forsvarsadvokaten.

Det sidste ord fik som altid de tiltalte, men til forskel fra de fleste andre retssager, så havde de her begge meget på hjerte.

Faren fortalte om datterens fødsel i 2003, og hvordan han havde ferie de første tre måneder af hendes liv, så han kunne hjælpe til derhjemme, og han fortalte, at de altid spurgte børnene, hvad de havde lyst til at spise, eller hvor de havde lyst til at tage hen.

"I vores hus var der ikke nogen diktatoriske eller dårlige forældre, der bestemte. Der er aldrig blevet slået nogen eller råbt, og min datter har selv bestemt, hvor hun ville gå, og hvilket tøj hun ville tage på," sagde han.

Også moren indtog vidneskranken en sidste gang og fortalte tårevædet om, hvordan hun nu ikke kan følge med i sin datters liv, som hun mener myndighederne ikke gør nok for.

- "Hun går ikke i skole. Hvor er de mennesker, der kom hjem til os og sagde, de tog sig af hende? Hun har ikke fået noget ud af den anbringelse. Jeg ved ikke, om hun er død eller levende. Hvor er menneskeligheden?," spurgte hun på somalisk efter at have beklaget, at hun ikke kunne sige det på dansk.