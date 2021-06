Foto: Bjørn Armbjørn

Far straffes for at true med at dræbe sin datter

Villabyerne - 01. juni 2021 kl. 12:19 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

En 53-årig iransk mand fra Vangede er for nylig ved Retten i Lyngby blevet idømt 40 dages fængsel for trusler og vold mod sin datter. Det fremgår af udskrifter fra dombogen.

Han truede med at slå sin datter ihjel over for politiet, da han havde ringet til Alarmcentralen en sommerdag sidste år kort efter midnat, fordi hun ikke var kommet hjem og hendes telefon var slukket.

Volden skete ved en anden episode, hvor hans unge teenagedatter fik en drengeven på besøg. Faren så ham komme, da han var på vej til at køre.

Han bragede ifølge datterens forklaring ind ad døren til hendes værelse, hvor hun lå i sengen med sin ven og snakkede og så film.

Over for en socialrådgiver skulle hun ifølge domudskriften have forklaret, at faren er meget troende og religiøs, og at han gik amok. Han skulle have hentet en brødkniv og truede med at stikke hende.

Retten så billeder af et blåt mærke, hun skulle have fået ved, at han hårdt tog fat i hendes arm og ruskede i hende.

Socialrådgiveren vidnede i retten, men forklarede, at hun ikke tror på, at faren ville true med en køkkenkniv. Hun frygtede ikke vold i hjemmet.

En anden socialrådgiver forklarede i retten, at datteren havde ringet og sagt, at det ikke var rigtigt, hvad hun havde fortalt om kniven.

Datteren har tidligere været anbragt tre gange på grund af konfliktniveauet i hjemmet.

Uenige dommere

De tre dommere var ret uenige under voteringen.

To dommere fandt ham skyldig i truslerne over for politiet. To andre dommere, men ikke retsformanden, fandt faren skyldig i vold.

Der var enighed om at frikende ham for trusler med kniv.

Faren er tidligere straffet for vold.

Samlet førte det til en dom på 40 dages fængsel. Anklagemyndigheden gik efter fire måneder.