Far og datter samarbejder sig igennem coronakrise

Kortfilmen 'Alene Dage' er lavet under lockdown i foråret af et lille filmhold. Bassisten Bo Stief har komponeret musikken, og hans datter Andrea Stief har instrueret. Lydoptagelserne foregik i Andrea Stiefs barndomshjem i Gentofte

25. august 2020

"Det har på mange måder været en speciel proces, specielt for min far og mig, da det er første gang vi arbejder sammen," siger instruktør Andrea Stief.

Den lille kortfilm er inspireret af tiden alene som single og isoleret - og af farverne fra hendes yndlings-hjemmepressede juice. Musikken er komponeret og spillet af bassist og komponist Bo Stief, Andreas far.

Det er første gang de to laver et kreativt samarbejde - et samarbejde, der er opstået sammen, hver for sig - efter alle kunstens corona-regler.

"Min fars lyd har været en stor del af soundtracket til min opvækst og til mange store vendepunkter i mit liv. Vi har måttet holde afstand på grund af hans sygdomshistorie, og derfor betyder det rigtig meget, at vi igennem musikken og filmen har kunnet lave noget sammen på trods af den nødvendige afstand," fortæller instruktør Andrea Stief, der står bag filmen 'Alene Dage'.

Som far og datter er det ikke altid det nemmeste at arbejde sammen. Begge er kunstnere, begge er stædige og har stærke meninger om, hvordan det skal lyde og hvordan det skal gøres.

"Vi indspillede et bibliotek af versioner af en lille melodi samt en masse lyde, alt sammen håndspillet, som derefter blev redigeret af Andrea og Daniel (Bøgh Nielsen, red.)i studiet til min store tilfredshed. Det er usædvanligt at slippe musikken på den måde, og jeg var lidt skeptisk på et tidspunkt. Men det viste sig, at musikken var i gode hænder, og at det var en anden, spændende vej og en dejlig, kreativ måde at lave filmmusik i en coronatid," siger Bo Stief.

Men samtidig gav denne produktion også anledning til at få snakket om forholdet som far og datter.

"Selvom jeg i dele af isolationen følte mig utrolig alene, kunne jeg mærke, da musikken blev lagt henover filmen, at det har jeg aldrig været," fortæller Andrea Stief om samarbejde og forholdet til sin far.

Filmen er udgivet på A Drenna Productions facebookside og tæller altså som et vidnesbyrd på at arbejde og samarbejde sig igennem et isoleret og meget anderledes forår. Steff

'Alene Dage'

Idé & instruktion: Andrea Stief

Musik: Bo Stief

Lyd & mix: Daniel Bøgh Nielsen

Skuespiller: Irmelin Kvinesdal

Fotograf: Peder Lyngsø Nielsen