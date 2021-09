Ordrup Station blev fredag nat gerningssted for et overfald på en 21-årig ung mand. Arkivfoto

Far efterlyser vidner til overfald på sin søn: Blod over det hele

En 21-årig mand blev fredag nat overfaldet i tunnelen ved Ordrup Station af to unge mænd. Hans far efterlyser vidner til overfaldet

Villabyerne - 13. september 2021 kl. 11:55 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Optrinnet tog to minutter, men det var nok til at ændre hans liv.

En 21-årig mand holdt fredag 10. september middag i sin lejlighed i Ordrup for to veninder og en ven. Kl. 00.45 var selskabet på vej til Ordrup Station for at tage toget ind til byen.

I tunnelen gik de forbi to unge mænd. Da den ene pige sang, fik hun at vide af den ene af mændene, at hun skulle holde mund. Den 21-årige mand svarede ham, at hun godt måtte synge. Stemningen spidsede hurtigt til mellem dem, og den 21-årige fik sparket benene væk under sig og blev overfaldet med 22 spark og slag i hovedet.

De to unge mænd flygtede fra stedet, mens den 21-årige med hjælp fra venner kom ind i en taxa og blev kørt til Herlev Hospital. Overfaldet var så voldsomt, at rækværket på stationen blev flået op, og der var blod over det hele.

På hospitalet konstaterede personalet, at der var sket alvorlige skader på syn, nethinde, ansigt og brud på knogler.

Umenneskeligt og fejt Morten Clausen fik opkaldet om overfaldet på sin søn den følgende morgen.

"Jeg var i fuldstændig chok, og da jeg så hans ansigt, var jeg helt grædefærdig. Det er så fejt og umenneskeligt at blive ved med at sparke en i ansigtet, som ligger ned. Lige nu ser han dobbelt. Det er forfærdeligt for ham. Han er lige startet på DTU og skal til at læse mange bøger. De to unge mænd har lige smadret en andens liv. På grund af hvad? En glad pige, som synger en sang i en tunnel," siger Morten Clausen.

Efterlyser vidner På onsdag skal sønnen opereres.

"Jeg håber inderligt, at han ikke får hverken fysiske eller psykiske mén af overfaldet. Vi ved intet om de to unge overfaldsmænd. Bor de i området? Kan han møde dem nede i supermarkedet? Jeg har aldrig været bekymret før for at sende mine børn til Ordrup Station. Men den vrede og aggressivitet var så voldsom og fjendsk, at vi frygter, at det kan ske igen, og vi håber at identificere begge gerningsmænd, så episoden ikke gentager sig," siger Morten Clausen.

Han har derfor en stor appel til vidner eller personer, der var omkring Ordrup Station i fredags mellem kl. 00.45-01.15, om at kontakte Nordsjællands Politi.

Især to unge piger på 17-19 år, som sad på trappen mod p-pladsen op mod Ordrup Station og som muligvis kendte de to unge mænd, håber Morten Clausen vil tage kontakt. Der kom også en gruppe på 10 unge mænd forbi lige efter overfaldet, som muligvis kan hjælpe med flere oplysninger om de to overfaldsmænd, fortæller han.

Beskrivelse af gerningsmænd Den ene overfaldsmand beskrives som 175 cm høj, kraftigt bygget, mørkt hår, anden etnisk herkomst end dansk, 18-20 år, talte dansk med lidt accent. Den anden overfaldsmand var lidt højere, 180 cm, også kraftig bygget og sort hår. Begge talte dansk.

Nordsjællands Politi bekræfter over for Villabyerne, at de har modtaget en anmeldelse og skal sikre videoovervågning på stationen, samt efterlyser vidner til overfaldet.

Henvendelser kan rettes til Nordsjællands Politi under henvisning til tlf. nummer 4586 1448 eller journalnummer 0900-73251-00086-21.