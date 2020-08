En enig domsmandsret besluttede torsdag ved Retten i Lyngby at idømme en 46-årig mand fra Gentofte fire måneders ubetinget fængsel for vold mod en 15-årig dreng og mandens egen datter. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Far dømt for vold mod sin datter og hendes ven

En 46-årig mand fra Gentofte skal fire måneder bag tremmer for overfald på sin 15-årige datter og hendes jævnaldrende klassekammerat

Villabyerne - 24. august 2020

En enig domsmandsret ved Retten i Lyngby besluttede torsdag at idømme en 46-årig mand fra Gentofte fire måneders ubetinget fængsel.

Manden er dømt for den 29. juni at være gået amok på en 15-årig dreng, der var på besøg i hans hjem i Gentofte. Drengen var på besøg, fordi han skulle lave en biologiopgave sammen med mandens 15-årige datter, som han går i klasse med.

De to unge nåede ikke at lave deres lektier, for kort efter drengen var ankommet, bankede pigens far på døren. Pigen bad drengen om at gå ud i haven og sætte sig.

"Hvis min far opdager, at han er der, så bliver han sur. Han vil ikke have, at jeg har drenge med hjem," forklarede pigen torsdag i retten ifølge BT.

Men faren opdagede drengen i haven, og i et veritabelt raserianfald slog han drengen gentagne gange i hovedet med både flad og knyttet hånd, og han kastede en lysestage med glasbund i hovedet på sin datter.

I retten kom det frem, at manden derefter hev drengen med indenfor, hvor han tildelte ham flere slag og spark i hovedet, og han truede ham med, at han ville skære hans kønsdele af.

Den 46-årige mand var også tiltalt for frihedsberøvelse, for da drengen prøvede at flygte, holdt han ham tilbage, bl.a. for at undersøge hans mobiltelefon. Han ville angiveligt se, om hans datter havde sendt billeder af seksuel karakter til ham.

I retten forklarede den 15-årige dreng grædende, at den 46-årige mand, da han så drengens sygesikringskort, havde sagt, at han nu kendte hans adresse og at han ville dræbe hans forældre.

Ifølge BT har anklager Kenneth Siljat fra Nordsjællands Politi oplyst, at den 46-årige mand i forbindelse med sin anholdelse havde udtalt, at det var "et spørgsmål om ære". Det afviste den 46-årige mand dog selv i retten, hvor han forsøgte at forklare sine handlinger med, at han havde fundet en fremmed mand i sin have.

Ifølge BT lagde retten særlig vægt på drengens troværdige forklaring og fandt det bevist, at den 46-årige mand havde frihedsberøvet, slået og truet den 15-årige dreng, mens den også fandt det bevist, at han havde kastet en glaslysestage i hovedet på sin datter.

Manden blev frikendt for de anklagepunkter, der gik på, at han skulle have slået drengen med mobiltelefonen, sparket ham i ryggen og taget fat i hans hals.

Derfor blev den 46-årige mand også dømt efter den almindelige voldsparagraf og ikke for legemsangreb af særlig rå og brutal karakter, som han ellers var tiltalt for.

Den 46-årige mand valgte at tage imod dommen.