Fandt et kilo kokain i efterladt bil: En lap papir afslørede gerningsmand

37-årige Osman Ali Ahmed er idømt tre et halvt års fængsel for at have været i besiddelse af et kilo kokain. Narkofundet blev gjort i en efterladt bil på Stolpehøj i Vangede

Villabyerne - 28. maj 2021 kl. 04:53 Af Joachim Christensen

Det var en chauffør, der kører for et inkassofirma, der gjorde et opsigtsvækkende fund på Stolpehøj i Vangede. I sin ladvogn kom han for at hente en efterlyst BMW for et leasingselskab.

En dame skulle have fortalt, at bilen nok havde stået der i tre-fire måneder, og chaufføren kunne hurtigt genkende en mistænkelig lugt af kemikalier fra den. Det kunne være lugt fra narko, havde han tidligere erfaret.

Politiet blev tilkaldt, og ved undersøgelse af bilen gjorde man flere interessante opdagelser.

Først og fremmest fandt man hele 996 gram kokain, en stor mængde. Med en anslået pris på gadeplan på 600 kroner pr gram, har det en samlet værdi på lige knap 600.000 kroner.

Kokainen lå i fire fryseposer dels i en camouflagefarvet taske og i bilens bagagerum.

37-årige Osman Ali Ahmed er for nylig blevet idømt tre et halvt års fængsel ved Retten i Lyngby for at have været i besiddelse af kokainen med henblik på videreoverdragelse. Det fremgår af udskrift fra dombogen, som Villabyerne har læst.

Afsløret af kvittering Men hvordan lykkedes det så politiet at spore den forladte bil med det hvide pulver til den nu dømte Osman Ali Ahmed?

Det skyldtes en lille lap papir. For med de to sportstasker på bagsædet lå også en kvittering, hvis informationer afslørede ham. Taskerne var købt i butikken Neye af ham.

Han blev fundet og anholdt på Christiania.

På poserne blev der desuden fundet spor af dna fra Osman Ali Ahmed, og det var samlet nok til at overbevise retten om, at han havde været i besiddelse af kokainen, selvom han langt fra blev taget på fersk gerning.

I retten erkendte Osman Ali Ahmed ifølge domsudskriften, at det var hans sportstasker. Men han afviste at have transporteret narkotika i dem.

Sportstasken blev brugt til sportstøj, og når han havde en rulle med fryseposer i dem, var det til at putte svedigt sportstøj i efter træning, så det våde og ildelugtende tøj ikke lå sammen med resten, lød hans forklaring.

Der blev ikke fundet noget sportstøj i bilen, og retten fandt Osman Ali Ahmeds forklaring utroværdig.

Ved afsigelse af dommen lagde retten vægt på mængden af kokain, og at Osman Ali Ahmed flere gange tidligere er straffet.