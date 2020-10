Familien sagde farvel til hamsterhjul og goddag til et liv langt ude i skoven

I et foredrag på Gentofte Hovedbibliotek onsdag 21. oktober kl. 17-18.30 fortæller Nicolai Tram om de overvejelser, der lå bag familiens beslutning om at springe ud af hamsterhjulet og starte forfra.

"Vi var ikke lykkelige. Aftensmaden skulle bare overstås, så vi hver især kunne komme hen i vores ringhjørner af sofaen og dø langsomt med hver vores telefon i hånden. Jævnligt kiggede vi på vores bankkonto og undrede os over, hvor de penge, vi knoklede så hårdt for, blev af. Folk siger ofte til os, at det var en modig beslutning at flytte ud i en skov, men sandheden er, at det havde været modigere at lade være," fortæller Nicolai Tram i en pressemeddelelse fra biblioteket.