Se billedserie 13 måneder gammel begyndte Milan at udvise de første tegn på autisme. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Familie til autistisk dreng føler, de råber under vand: Vi er bekymret for vores egen sikkerhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Familie til autistisk dreng føler, de råber under vand: Vi er bekymret for vores egen sikkerhed

6-årige Milan Pasztor har infantil autisme og retarderet psykomotorisk udvikling. Efter sommerferien skulle han være startet på Søgårdsskolen, men Milans forældre frygter for hans udvikling og de andre børns sikkerhed

Villabyerne - 23. september 2021 kl. 07:00 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

13 måneder gammel begyndte de første tegn at vise sig hos Milan. Al øjenkontakt forsvandt, den ellers spirende begyndelse på et sprog og kommunikation forsvandt, mens han gik mere og mere ind i sig selv, for til sidst at tage afstand fra de andre børn i vuggestuen.

I februar 2018, da Milan var 2 år og 6 måneder gammel, blev han første gang udredt. Milan har infantil autisme.

Senere blev det også slået fast, at Milan har en retarderet psykomotorisk udvikling, som gør, at han vil lære nye færdigheder langsommere end andre børn.

I dag er Milan 6 år gammel, men hans udviklingsalder svarer til en toårigs. Han er primært non-verbal og kommunikerer oftest med lyde. Sammen med sin mor Emilie, far Mikkel og 3-årige lillesøster Elva bor han i Gentofte Kommune, og indtil sommerferien gik han i specialbørnehaven Troldmosen i Gentofte.

Tilbage i december 2020 begyndte Milans forældre at forberede sig på, at deres søn skulle starte i skole. Som første skridt blev der iværksat en pædagogisk psykologisk vurdering, en såkaldt PPV, der vurderede, at "Milan fortsat vil have behov for omfattende støtte i et specialiseret skoletilbud med en integreret tværfaglig indsats, så hans udvikling på alle områder kan understøttes bedst muligt."

En ergoterapeut fra Troldmosen understregede også Milans behov for at fortsætte den to gange ugentlige ergoterapi, som en integreret del af skoletilbuddet.

"Milans sensoriske nervesystem er ofte på overarbejde, og han er i konstant alarmberedskab. Han har derfor dagligt brug for støtte fra de voksne omkring ham, så han kan bearbejde sanseindtryk fra omgivelserne (...) Såfremt Milan ikke modtager ergoterapi, vil der være markant øget risiko for, at hans udvikling går i stå og hans sensoriske udfordringer forværres. Dette vil have betydning for hans evne til at deltage aktivt i skolesammenhæng, hvor han vil få svært ved indlæring og social deltagelse," stod der.

Med den viden besøgte hans forældre specialskoler for at finde det rette tilbud til Milan. Udover en telefonsamtale med ledelsen på Søgårdsskolen i Gentofte Kommune, besøgte de specialskoler udenfor kommunegrænsen. På Bakkeskolen i Bagsværd er de specialiseret i autisme og mental retardering, samt har integreret ergoterapi i deres tilbud.

"Vi elsker vores søn overalt på jorden, men vi er derude, hvor vi er bekymret for vores egen sikkerhed. Vi tør ikke tage på legepladser, hvor der er andre børn, vi pakker alt væk i huset, som han kan skade sig selv eller os med"



Emilie Vedel, mor til Milan "Vi elsker vores søn overalt på jorden, men vi er derude, hvor vi er bekymret for vores egen sikkerhed. Vi tør ikke tage på legepladser, hvor der er andre børn, vi pakker alt væk i huset, som han kan skade sig selv eller os med" Milans forældre gik fra skolen med en ro om at have fundet det bedste specialskoletilbud til deres søn.

Paffe over mail "Vi bruger meget tid og energi på at tage ud og besøge specialskoler, fordi vi går i den her tro om, at vi selvfølgelig skal inddrages i processen," fortæller Milans mor, Emilie Vedel.

Derfor blev Milans forældre meget paffe, da de 5. februar 2021 fik svar fra Gentofte Kommune om, at deres søn var blevet visiteret til Søgårdsskolen. På det tidspunkt havde der ikke været ét eneste møde mellem kommunen og Milans forældre. Og selv efter den besked var det på Emilie Vedels initiativ, at et møde med Søgårdsskolen kom i stand. Under mødet fortalte skolen, at de ikke havde en ergoterapeut tilknyttet skoletilbuddet og ikke fik tildelt flere ressourcer på grund af Milans behov.

Normeringsmæssigt lå skolen på 1:3, og der ville derfor ikke være mulighed for at have én pædagog på Milan. De havde de rammer, de havde, når han startede på skolen, fortalte de under mødet. Milans forældre gik rystede og endnu mere bekymrede fra mødet.

Svar fra Gentofte Kommune Anders-Peter Østergaard, direktør for Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid i Gentofte Kommune, vil ikke gå ind i Milan Pasztors sag.

”Jeg har fuld forståelse for, at det er en vanskelig situation, familien er i. Vi kan naturligvis ikke sagsbehandle her i avisen, men jeg kan fortælle, hvad der ligger til grund for, at et barn får et specifikt tilbud på f.eks. Søgårdsskolen. I alle tilfælde, hvor børn har brug for støtte eller hjælp i forbindelse med skolestart, sker en grundig individuel, faglig vurdering af barnet og dets behov. Det er professionelle fagfolk som psykologer og pædagogiske konsulenter, der vurderer behovet ud fra en lang række forskellige parametre i samarbejde med det pædagogiske personale, der har et indgående kendskab til barnets individuelle behov,” siger han i sit skriftlige svar til Villabyerne.

Anders-Peter Østergaard understreger, at forældrenes perspektiv er vigtigt.

”Vores medarbejdere inddrager deres ønsker og perspektiv på sagen. Forældrenes ønsker indgår dermed i den samlede faglige vurdering og endelige beslutning om skoletilbud. Dermed også sagt, at forældrenes perspektiv ikke står alene. En samlet helhedsvurdering afgør, hvilket tilbud til barnet, forældrene bliver tilbudt. Det er den lovgivning og de rammer, som vi arbejder indenfor i den kommunale verden,” siger han.

Milans forældre udtrykker stor bekymring for, at deres søn skal starte på Søgårdsskolen frem for Bakkeskolen i Bagsværd.

Anders-Peter Østergaard understreger i sin mail, at ”Søgårdsskolen er det mest specialpædagogiske tilbud, vi har i Gentofte Kommune, og som rummer børnegrupper med meget forskelligartede behov. Her mødes børnene med specialviden og de kompetencer, der er brug for, for at få børnene godt videre i et skoleforløb med god læring og trivsel. Skolen har som alle folkeskoler tilsynspligt med børnene, derudover er der personale, der kan hjælpe og understøtte dem i deres trivsel og udvikling hele skoledagen igennem, herunder i pauserne.”

Direktøren mener, at Gentofte Kommune gør alt for imødekomme borgernes ønsker indenfor gældende lovgivning og rammer.

”Vi har stor forståelse for, at det kan være en meget vanskelig situation at stå i for forældrene og barnet. Hvis forældre ikke er tilfredse med et tilbud til deres barn, er der mulighed for at klage til Klagenævnet for Specialundervisning,” skriver han til slut i sin mail. "Søgårdsskolen er super dygtige, men Milan er et barn uden for Søgårdsskolens rammer, hvis målgrupper favner bredere i form af flere forskellige udviklingsforstyrrelser som f.eks. Downs. I Troldemose har det oftest været nødvendigt med en pædagog på ham, så han ikke har løbet ud på vejen efter lastbiler, hoppet i moser, sparket børn i hovedet på legepladsen. Jeg forstår ikke, når vi står med en børnefaglig undersøgelse i hånden, der siger, at vores søn oftest har brug for 1:1 støtte og magtanvendelse til, når han får nedsmeltninger, at de vil sende ham ned på en skole, hvor de ikke har ressourcer eller bemanding til at håndtere ham. Jeg er meget bekymret. Ikke kun for min søns trivsel og læring, men også for de andre børn på Søgårdsskolens sikkerhed," siger Emilie Vedel.

Voldsom adfærd Den bekymring bakkes op af en psykolog og familiekonsulent fra kommunens familiecenter, som efter besøg i familiens hjem, i sin rapport skrev:

"Der ses en meget viljestærk dreng, der er enormt indrestyret og som kommer meget hurtigt i voldsom affekt, når man forsøger at rammesætte eller begrænse ham og går imod hans egen motivation. I disse situationer, som opstår flere gange dagligt, ender Milan i nedsmeltning med voldsom adfærd. Hiver i hår, slår og sparker eller løber væk uden hensyn til biler og veje. Hans adfærd bliver tiltagende voldsom i disse nedsmeltninger, og Milan bliver større og stærkere fysisk (...) Han kan slå med store sten og bruge mange kræfter, når han kommer i affekt."

Milans forældre valgte i foråret at anke kommunens afgørelse til Klagenævnet for Specialundervisning.

8. marts 2021 fastslog nævnet, at Søgårdsskolens tilbud tilgodeså Milans undervisningsbehov, samt hans vanskeligheder og behov. En nedslukkende besked for familien.

Med afslaget om at tilgodese Milans behov for integreret ergoterapi i skoletilbuddet og en bedre normering i klassen, stod Milans forældre tilbage fulde af bekymring for fremtiden.

"For denne familie er det tydeligt i kraft af ovenstående eksempler meget alvorligt, hvis Milan får det værre, end han har det nu. Og der er brug for, at forældrene kan være trygge ved, at Milan kan indgå et skolemiljø, som imødekommer hans behov"



Underretning fra familiepsykolog til Gentofte Kommune, 10. september 2021. "For denne familie er det tydeligt i kraft af ovenstående eksempler meget alvorligt, hvis Milan får det værre, end han har det nu. Og der er brug for, at forældrene kan være trygge ved, at Milan kan indgå et skolemiljø, som imødekommer hans behov" "I forbindelse med ankesagen blev Gentofte Kommune gjort opmærksom på de nyeste vurderinger af Milans behov. Vi har som forældre haft tillid til de fagpersoner, vi har samarbejdet med omkring Milan i Gentofte Kommune, og er meget frustreret over, at disse fagpersoners udtalelser og vurderinger underkendes," siger Emilie Vedel.

Hun holder en kort pause, inden hun fortsætter:

"Jeg føler, at vi råber under vand. Der er ingen dialog med kommunen. Jeg oplever ikke, at de læser ind i dokumenterne, men det er os, som må passe ind i deres skoletilbud."

Bekymret for sikkerhed Milan skulle været startet 9. august på Søgårdsskolen, men har siden sommerferien været holdt hjemme. 21. september (efter redaktionens deadline, red.) skal hans forældre til et nyt møde med Søgårdsskolen, som Emilie Vedel ser frem til med en vis ængstelse.

"Det bekymrer mig, at Søgårdsskolen ikke kender til deres egne begrænsninger. At kommunen ikke ønsker at visitere Milan til et mere vidtgående tilbud. Med den beslutning er man villig til at risikere at sætte Milans udvikling i stå. Hvorfor får vi foretaget undersøgelser og vurderinger, hvis kommunen ikke lytter og underkender de fagpersoner, der har arbejdet med Milan og har indsigt i hans behov og dagligdag? Det bekymrer mig meget, at de giver et skoletilbud, som vil begrænse en dreng, som ikke kan behovudsættes. Et skoletilbud, som ikke har ressourcer til at mandsopdække en dreng, som er til fare for sig selv og ikke kan forstå, at han skader andre børn," siger hun.

Psykolog: Meget alvorligt 10. september 2021 kom der en ny underretning til Gentofte Kommune fra familiepsykologen:

"Det vil for mig at se kræve et godt og helhedsorienteret samarbejde omkring og med familien for at rette op på Milans trivsel og dermed på familiens trivsel. Der er desværre fortsat stadig stor uro omkring Milans skolegang og meget stor usikkerhed på, hvordan man kan skabe et sikkert skolemiljø for både Milan og dem, som han skal gå i skole med. For denne familie er det tydeligt i kraft af ovenstående eksempler meget alvorligt, hvis Milan får det værre, end han har det nu. Og der er brug for, at forældrene kan være trygge ved, at Milan kan indgå et skolemiljø, som imødekommer hans behov."

Lige nu er Emilie Vedel både mor og underviser for sin søn.

"Vi elsker vores søn overalt på jorden, men vi er derude, hvor vi er bekymret for vores egen sikkerhed. Vi tør ikke tage på legepladser, hvor der er andre børn, vi pakker alt væk i huset, som han kan skade sig selv eller os med. Vi går på æggeskaller herhjemme for at undgå nedsmeltninger. Vi har en meget autisme-venlig dagligdag, hvor vi tilsidesætter alle vores behov for Milan. Derfor isolerer vi os som familie, hvor kun min mor besøger os. Det er et kendt mønster for personer med autisme, at der kommer forsinkede reaktioner. Så hvis han har haft en svær dag, reagerer han kraftigt på omgivelserne, når han kommer hjem. Derfor er det rigtige skoletilbud lige så afgørende for Milan som for os som familie. Vi bliver anset som en ressourcestærk familie, men det bliver vi måske ikke ved med at være," siger Emilie Vedel.

relaterede artikler