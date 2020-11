Antallet af indbrud er faldet i Gentofte Kommune siden 2019. Modelfoto: Adobe Stock Foto: js-photo - stock.adobe.com

Fald i indbrud: Vaneforbrydere bliver holdt i kort snor

Antallet af indbrud i Gentofte Kommune er på et år faldet fra 128 til 92. Aflyste ferier og hjemmearbejdsplads kan ikke tage hele æren, fortæller vicepolitiinspektør og leder af efterforskningscenter i Nordsjællands Politi, Lau Lauritzen,

Villabyerne - 18. november 2020 kl. 11:55 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at Gentofte Kommune har haft færre ubudne besøg det seneste år.

I 3. kvartal 2020 blev der begået 92 indbrud, hvor der til sammenligning i 3. kvartal 2019 blev begået 128.

Vicepolitiinspektør og leder af efterforskningscenter i Nordsjællands Politi, Lau Lauritzen, er tilfreds med, at der er sket et fald i antal af anmeldelser i Gentofte Kommune.

"På trods af, at der er et fald, og det går i den rigtige retning, er der stadig mange indbrud i kommunen. Vi vil selvfølgelig gerne fastholde udviklingen med faldet, og derfor arbejder Nordsjællands Politis indbrudsafdeling rigtig hårdt på at fortsætte det her tryk på indbrudstyvene," siger han.

Sideeffekt af corona Man skulle måske tro, at årsagen til indbrudsfaldet skal findes i skyggen af corona med aflyste ferier og hjemmearbejdspladser. Men Lau Lauritsen vil ikke give corona hele æren for de 30 færre indbrud i kommunen.

Gode råd Meld dig til nabohjælp

Når du er bortrejst, få naboer til at kigge efter dit hus og tømme postkassen.

Sikr dit hjem med låste døre og haspede vinduer.

Få det til at se ud, at der er nogen hjemme.

Sørg for lys i de mørke eftermiddage og aftentimer.

Sørg for at have mærket dine ting. "Noget af forklaringen kan måske godt skyldes corona. Det kan også skyldes, at der er nogle vaneforbrydere, der er inde og sidde. Hvis de lige er blevet løsladt, kan de gå ud og lave ti knæk (indbrud, red.), hvilket kan skubbe til hele statistikken. Det, som vi arbejder på, er at holde vores mest aktive indbrudstyve i kort snor ved hele tiden at efterforske imod dem. Vi arbejder med en kontinuitet i efterforskningen blandt vores top 20 indbrudstyve. Det er noget, som er afgørende for, at vi som politikreds kan holde anmeldelsestallet nede. Og gerne for nedadgående," siger Lau Lauritzen, som fortæller, at højtiden for indbrud er her i efteråret, i ly af mørket og inden jul, hvor der typisk er brug for flere penge.

Færre udlændinge Udover en nedgang i indbrud, er antallet af udlændinge, som er sigtet i 2020 for tyveri og indbrud også faldet, fortæller Lau Lauritzen.

"Det tillægger vi corona, hvor Europa har lukket ned og gjort det sværere at komme ind over landegrænser. Selvom det ser fornuftigt ud, for eksempel har vi 1.000 færre anmeldelser i år, så får det os stadig ikke til at slappe af. Vi er stadig i et meget attraktivt område for tyveri og indbrud," siger han.

Stop hæleri Vicepolitinspektøren vil også gerne understrege, at den enkelte borger kan hjælpe med at forebygge indbrud ved at lade være med at købe stjålne varer.

"Der bliver omsat for milliarder af kroner i hælervarer, hvilket er med til at holde anmeldelserne på tyveri og indbrud oppe på et højt niveau. Hæleriområdet er også et område, som vi kigger på og hvor vi foretager så mange retsforfølgninger som muligt," siger Lau Lauritzen.

