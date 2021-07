Fakta er blevet til Coop365 på Ordrupvej. Butikken slår dørene op på fredag. Foto: Joachim Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Fakta bliver til Coop365 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fakta bliver til Coop365

Den hidtige Fakta-butik på Ordrupvej 101 i Ordrup udvider markant og skifter samtidig navn til Coop365. Butikken åbner fredag den 23. juli

Villabyerne - 21. juli 2021 kl. 06:45 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Discount Danmarks nye lavprissupermarked. Sådan betegner Coop selv sit snart et år gamle koncept Coop365, der nu gør sit indtog i Ordrup.

Fredag den 23. juli klokken 8 kan man træde ind i den omdannede butik på Ordrupvej 101, der tidligere var en Fakta.

Lige i disse dage bliver der derfor lagt sidste hånd på den større ombygning og udvidelse, der har været i gang i to ugers tid. Butikken har indtaget nabolokalerne, der tidligere husede hobbyforretningen Kystbanen.

Den nye og større Coop365-butik får 600-700 flere forskellige varer på hylderne, end kunderne ellers har været vant til, oplyser Coop.

"Vi har spurgt kunderne, hvordan deres ideelle dagligvarebutik ser ud. Svaret er klart, at de ønsker at foretage hele deres indkøb i én og samme butik, så de undgår at skulle handle flere steder på en travl hverdag. De vil også have kvalitet og ansvarlighed. Og de vil have det til den laveste pris. Derfor har Coop365 en kundefokuseret grøn og ansvarlig tilgang, som forener et godt og bredt sortiment af kvalitetsvarer til discountpriser. Det arbejder alle vores dedikerede medarbejdere på 365 dage om året at kunne levere - deraf navnet Coop365," siger kædedirektør i Coop365 & Fakta, Thomas Nielsen.

I butikken på Ordrupvej 101 glæder butikschef Thomas Sterregaard sig til snart at invitere kunderne ind til nyt grønt design, masser af økologi og skarpe tilbud.

"Jeg glæder mig til at se kunderne igen og vise vores helt nye Coop365-butik, som vi er meget stolte over. Vores mål er, at det altid skal være billigt, nemt og godt at handle her. Så hvis der er kunder, der synes, der er noget, vi kan gøre bedre, så må de endelig tage fat i mig," siger Thomas Sterregaard.

Længe undervejs Helt tilbage i 2012 og flere gange sidenhen har Fakta været i dialog med Gentofte Kommune om en udvidelse. Kravet har været, at der blev etableret tilstrækkeligt med parkeringspladser til den større butik, og det har spændt ben for Coops orindelige planer for, hvor mange ekstra kvadratmeter deres butik kunne råde over.

"Det er korrekt, at vi har forsøgt at bygge til på butikken af flere omgange. Denne gang bliver der ikke bygget til på ejendommen. Vi har eksemplevis droppet tilbygning af en større varegård, der inddragede t p-pladser. Inden butikken åbner bliver der tilvejebragt ni ekstra p-pladser end det eksisterende. Det tænker vi, at kunderne bliver glade for. Kunderne har generelt spurgt efter en større butik i mange år, så det er vi glade for endelig at kunne tilbyde dem," siger ejendomschef i Coop, Flemming Møller Hansen.

Samtidig er hele parkeringspladsen også blevet nyopstribet, så det igen er muligt at se, om man holder i en bås eller ej.