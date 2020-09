I april 2019 skrev Villabyerne for første gang om, at Gentofte Kommune havde for mange fejl i sager med handicappede børn.

Færre klagesager mod Gentofte kommune

Af de seks klagesager Ankestyrelsen har behandlet vedrørende handicappede børn i 2019, blev kun 33 procent sendt retur med fejl eller medhold. Det er et fald på 31 procentpoint i forhold til 2018

Villabyerne - 22. september 2020 kl. 11:35 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2018 tabte Gentofte Kommune flere sager i Ankestyrelsen, end de vandt.

42 klager over afgørelser på børnehandicapområdet endte på Ankestyrelsen bord, hvor 64 procent blev sendt retur med fejl i sagsbehandlingen eller hvor den handicappede fik medhold.

Dansk Handicaporganisation kaldte tallene dengang for alarmerende høje, og formand for Børne- og Ungeudvalget, Michael Fenger (K), erkendte, at han ikke var tilfreds, før tallet lå under landsgennemsnittet.

Bedre styr på jura

Med tallene fra 2019 ser det ud til, at kommunen har fået bedre styr på sin jura. Med kun seks klagesager, hvor 33 procent blev sendt retur med fejl eller medhold, er der sket et fald på 31 procentpoint.

En, som er tilfreds med det resultat, er formand for Børne- og Ungeudvalget, Michael Fenger (K).

"Det er meget positivt, at der var så markant færre afgørelser. Det kommer ikke af sig selv, men af en kæmpe indsats. Det, vi har gjort, er at have fokus på at blive klogere på lovgivningen. Vi har ansat en jurist, som er ekspert på området, og hver gang der har været en afgørelse, har vi hver gang sat os ned for at lære af kendelsen. Det er meget vigtigt, at vi bliver bedre, ellers skaber det en mistillid til forvaltningen," siger han og understreger, at han aldrig tror på, at de kommer ned på 0 procent.

"Men jeg håber, at vi får et begrænset antal sager, som giver anledning til klager," siger Michael Fenger.

Landsgennemsnittet for antallet af omgørelser på børnehandicapområdet ligger i dag på 51 procent.

"Men man kan spørge sig selv, hvorfor klagerne får medhold eller har fejl i 51 procent af sagerne. Det er meget højt," siger Michael Fenger.

Det er der to grunde til ifølge formanden.

"For det første er lovgivningen på området en skønslovgivning, hvor intet er sort eller hvidt. Og for det andet har udflytningen fra København til Aalborg haft den konsekvens, at der sidder en masse nye folk i forvaltningen uden erfaring på området," siger Michael Fenger og fortsætter:

"Som borger og politiker bør det ikke være tilfredsstillende, at kommuner ikke vinder halvdelen af sagerne. Der må jeg appellere til, at lovgivningen på Christiansborg skal være mere skarp."

Mere åbent og hjælpsomt Lokalformand for Danske Handicaporganisationer, Hans Rasmussen, var heller ikke tilfreds med tallene i 2018. Så det er med en vis glæde, at der er sket en forbedring, når han læser tallene for 2019.

"Men det kunne være interessant at vide, hvor mange af de omkring 760 sager, kommunen oplyser, de årligt behandler på børneområdet, der er sket reguleringer i, samt på hvilke type sager, der især registreres læring og forbedring i forbindelse med den daglige sagsbehandling," siger lokalformanden.

Hans Rasmussen mener, der bag tallene, gemmer sig et mørketal på alle de familier, som ikke har kræfter til at klage over kommunens afgørelser.

Selv om der ikke er noget formkrav til en klage, ligger der et stort fodarbejde bag en klage, fortæller han.

Hans Rasmussens ønske er derfor, at systemet bliver mere åbent og hjælpsomt, når en borger er uenig med kommunens afgørelse. I stedet for at personen står alene med arbejdet, burde det være systemet selv, som hjalp med at skaffe data til sagen.

"Det ville være en mere hensigtsmæssig løsning," siger han.

Området er ifølge Michael Fenger baseret på skønslovgivning og efterlyser fra Christiansborgs side af, at lovgivningen bør blive mere skarp. Er du enig i den kritik?

"Nej, der skal foretages et individuelt skøn. De største problemer med sagsbehandlingen opleves, når man får at vide, at sådan gør vi i Gentofte - uden yderligere forklaring. For eksempel når man konfronteres med en kvalitetsstandard, som et klart og endeligt svar. De fleste bøjer sig for standarden, men hvis man har styrke til at klage over sin afgørelse til Ankestyrelsen, er det et meget centralt punkt i klagesagen, om der er foretaget en individuel vurdering. Hvis kommunen ikke kan dokumentere, at der er foretaget et individuelt skøn, vil det normalt være en tilstrækkelig grund til at hjemvise sagen til fornyet lokal behandling. Så med en klage, tvinger man kommunen til at foretage det nødvendige individuelle skøn" siger Hans Rasmussen.