Færdselsuheld på Bernstorffsvej/Tuborgvej

Klokken 13.28 onsdag skete der et færdselsuheld på Bernstorffsvej/Tuborgvej, da to biler stødte sammen. Trafikken var lettere påvirket i cirka 20 minutter, inden de to biler var bugseret væk. Den ene fører, en 28-årig mand fra København, blev efterfølgende sigtet for ikke at have overholdt sin ubetingede vigepligt.