Se billedserie "Masker med Mening" er et gratis tilbud, som er støttet af midler fra PUF-puljen i Socialstyrelsen.

Send til din ven. X Artiklen: Fællesskab: "Man kan ikke tude og hækle på én gang" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fællesskab: "Man kan ikke tude og hækle på én gang"

På Vangedevej 225 mødes en gruppe hver fredag med garn og pinde. På afstand kunne det ligne en almindelig strikkeklub, men der er mere på spil bag maskerne

Villabyerne - 07. november 2020 kl. 18:29 Af Tekst og foto: Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Kurvestolene med det indbydende hvide lammeskind er placeret langs væggen og danner en uformel rundkreds.

Syv kvinder har taget plads. De har hver deres lille runde bord med plads til en kop kaffe og en tallerken med wienerbrød. Imens går mundtøjet lige så hurtigt som strikketøjet.

På afstand kunne det ligne en almindelig strikkeklub, men på spørgsmålet om, hvorfor de hver fredag mellem kl. 11 og 13 dukker op med garn og strikkepinde på Vangedevej 225, så bunder alle svarene i at være et sårbart sted i sit liv. Enten med smerter, stress, angst, ensomhed, depression eller i livskrise.

Alle er dog kommet med det samme formål. At få det bedre for hver maske.

I september 2020 opstod der et frivilligt og gratis tilbud til sårbare borgere i blandt andet Gentofte Kommune, som ønsker at opnå ro, fordybelse, nærvær og koncentration i hverdagen.

Vejen dertil er gennem håndarbejde i form af at strikke, hækle eller brodere, deraf navnet på tilbuddet 'Masker med Mening', fortæller Anne-Marie Wulff, som er uddannet socialrådgiver og sammen med Christina Obel Tyllesen og Kari Hvilsom Terndrup er initiativtager til tilbuddet, der i sommer fik bevilget midler fra PUF-puljen i Socialstyrelsen.

"'Masker med Mening' som tilbud henvender sig til en gruppe, som ofte falder imellem to stole. De føler, hverken de er velfungerende nok til at høre til i en almindelig strikkeklub eller dårlige nok til at passe ind i et tilbud for socialt udsatte," siger Anne-Marie Wulf.

Flytter tankerne

57-årige Charlotte tog morfin seks gange i døgnet efter en operation i benet, der krævede elleve skruer og tre måneder i sengen. Hun var så dårlig og elendig af smerter, at hun ikke kunne være i sin krop, og her blev strikkeriet den mentale vej gennem smertehelvedet. Især om natten, hvor smerterne vækkede hende hver halve time.

"Det distraherede mine tanker, som blev flyttet et andet sted hen. Og når smerterne var værst, fandt jeg den sværeste strikkeopskrift frem på YouTube," fortæller hun

Da hun efter tre måneder endelig kom ud af sengen, var hun så socialt understimuleret, at hun måtte ud og møde mennesker.

"Det har været et godt frirum for mig at komme og få nye input. Hver gang noget har været svært, har jeg kunnet dele det. Hvis man så strikker imens, så kan man hoppe ind og ud, når snakken bliver for svær," siger Charlotte, som har sin sidste gang i dag, da hun skal tilbage til sit arbejde som socialrådgiver.

Ved siden af Charlotte sidder hendes nabo, 58-årige Pia, som startede på hendes anbefaling. Efter et længere sygdomsforløb og en fyreseddel for et år siden har frustration og angst fundet plads i Pia.

"Jeg kan ikke overskue at søge job, men så er det fedt at komme her og få input. For eksempel så opfordrer Charlotte mig til at starte min egen webshop," siger hun, som fik stor nytte af at strikke, da hun gik til behandling på hospitalet.

"Jeg bliver både set og hørt her, men jeg får aldrig følelsen af, at jeg sidder overfor socialrådgivere, men at I bare stiller lidt spørgsmål undervejs. Jeg har aldrig gået herfra og følt, at jeg har fejlet. Jeg tager altid hjem og føler mig løftet" "Så følte jeg mig ikke så syg og uproduktiv. Jeg har siden holdt fast i det, fordi de gentagne bevægelser giver mig meget ro, og så kører jeg gode tanker ned i mit strikketøj," siger hun.

Terapi efter terrorangreb Idéen om håndarbejde som mental terapi tog form efter terrorangrebet den 9. september 2001.

Selvom der blev stillet gratis offerådgivning til rådighed, var der en gruppe borgere, som ikke tog imod tilbuddet. Nemlig kvinder mellem 45-65 år. Da socialrådgiverne opsøgte gruppen, opdagede de, at de havde opfundet deres egen terapi i form af strikkeklubber, hvor de fik talt deres oplevelser igennem.

De seneste ti år er der blevet forsket i, hvordan de enkle, simple og repetitive bevægelser ved håndarbejde er med til at få hjerterytmen til at falde ned, pulsen til at sænke sig og beroliger nervesystemet.

Det er den fysiske del. På det psykiske plan bliver man afstresset og afslappet. Effekten af håndarbejde har mange paralleller til mindfulness, forklarer Anne-Marie Wulf, som i otte år har beskæftiget sig med terapiformen og selv har strikket sig ud af angst.

Håbet på sigt med 'Masker med Mening' er at skabe grundlag for dansk praksisforskning af de positive effekter af håndarbejde kombineret med løsningsfokuserede samtaler .

Rod i mit liv og hoved "Smerte, gigt og rod i mit hoved," fortæller en anonym bruger af strikkeklubben som årsagen til, at hun dukkede op, efter hun så opslaget på biblioteket.

"Det hjælper til at distancere mig fra alt det kaos, der er i mit hoved og i mit liv. Jeg kan ikke tude og hækle på én gang. Det er jeg ikke god nok til. Så mine tanker og følelser kommer på afstand, og så tager jeg det i stedet lidt ad gangen," siger hun, som fortæller, at hun ikke kan overskue mange ting i løbet af ugen.

"Men det her prioriterer jeg," siger hun.

En 39-årig kvinde, som også gerne vil være anonym, tager hertil fra Nørrebro. Hun bruger seks timer om dagen på at strikke derhjemme.

"Jeg kommer for at finde ud af, hvorfor jeg er så afhængig af at strikke og hækle. Men det her sted er nu blevet et frirum for mig, hvor jeg fortæller om personlige ting fra min hverdag, og hvor vi hjælper og opmuntrer hinanden. Så nu er jeg også blevet afhængig af at komme her," siger hun og griner.

Gruppen har også et mandligt medlem, Anders på 27 år, som dukker lidt senere op, da han sov over sig.

"Her er virkelig rart at komme. Søde mennesker og stor åbenhed i gruppen. Garnverdenen kan være lidt unuanceret, og man føler sig ikke altid velkommen som mand. Men her kan man komme som man er og snakke om alt. Og det er nice," siger Anders, som slapper af, når han hækler.

"Man tænker, men ikke på noget. Det er enormt meditativt for mig."

Nænsomme rammer Der er ingen krav til at dukke op hver gang. Eller at være der i de to timer, strikkeklubben er programsat til at vare.

"Der er både plads til ekstroverte og introverte i den her gruppe, og begge typer får noget ud af det," siger Pia og får et nik fra kredsen rundt.

Men for at sikre, at alle får en stemme og får set på hinandens håndarbejde i de to timer, er der ikke stillet mere end otte stole frem, fortæller Anne-Marie Wulf.

"Hvis vi bliver flere, så bliver det for meget larm og for mange mennesker for mit hoved," siger en af de anonyme brugere.

Anne-Marie Wulf nikker.

"Det skal være nænsomme rammer, så der er tid til at være omsorgsfuld," siger hun og bliver afbrudt af Pia.

"Jeg bliver både set og hørt her, men jeg får aldrig følelsen af, at jeg sidder overfor socialrådgivere, men at I bare stiller lidt spørgsmål undervejs. Jeg har aldrig gået herfra og følt, at jeg har fejlet. Jeg tager altid hjem og føler mig løftet," siger hun.

Læs mere om 'Masker med Mening' på Facebook og på www.maskermedmening.dk, hvor man også kan tilmelde sig.