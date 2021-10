Strauss Skrædderi vil ikke bare lægge nyt tøj op - nu vil de have fat i de bunker af tøj, der havner i skraldespanden på grund af småfejl. Pressefoto

Få ny lynlås i tøjet, mens du køber ind

Strauss Skrædderi er på vej med digitalt system i hovedstadsområdet, som skal gøre det lettere og billigere at få repareret tøj i stedet for at kassere det

24. oktober 2021

Når man klager over fejl på sin nyindkøbte jakke, ender den ofte i butikkens affaldscontainer. Og ofte dropper man måske at skifte lynlås i bukserne, så de også ender i skraldespanden.

Det resulterer i et enormt tøjspild, og det vil den landsdækkende kæde Strauss Skrædderi gøre op med. Via et enkelt digitaliseret retursystem, skal det være billigere og lettere for alle parter at få repareret tøjet i stedet for at smide det ud.

Udviklingen af Strauss Skrædderis nye system er støttet af et program under Miljøministeriet og bliver testet lige nu.

I gang efter nytår Direktør Carsten Strauss, Hellerup, regner med, at det i første omgang kan rulles ud i dagligvarebutikker i hovedstadsområdet omkring nytår. Senere skal det rulles ud, så både detailbutikker, tøjproducenter, webshops og private kan bruge det.

"Så kan du aflevere dit tøj i kundeservice, når du alligevel skal ud at handle. Via en app kan butikspersonalet vælge, hvilken type reparation der er brug for og derefter se priser og leveringstider. Det er lige så nemt som at vælge sin menu i McDonalds," fortæller han i en pressemeddelelse fra Miljøministeriet.

Reparationer forlænger levetiden på tøjet, og det betyder meget for miljø- og klimaregnskabet. Ifølge rapporter fra Nordisk Ministerråd, bliver der udledt omkring 15 kg CO2 for hvert kilo tøj, der produceres. Dertil kommer et stort forbrug af vand og kemikalier i fremstillingen.

Klares for 50 kroner Ifølge Carsten Strauss vil det i langt de fleste tilfælde være billigere for butikken at sende tøjet direkte fra kunden til reparation hos skrædderen. Små reparationer kan ofte klares for 50 kroner, og kunden får hurtigere sin nyindkøbte vare retur - denne gang uden fejl.

"Butikken sparer rigtig meget på processen, men den virkelige gevinst er en glad kunde, som får en bæredygtig vare tilbage og kan føle, at man er med til at redde en lille stump af verden," siger Carsten Strauss i pressemeddelelsen. jesl