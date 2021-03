Den smukke Ordrup Kirke ved skumringstid. Arkivfoto: Henrik Holst

Få et overblik over påskens gudstjenester her

Påsken er en af kirkeårets travleste perioder. Her kan du se prædikantlisten for alle Gentoftes kirker for Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag og 2. Påskedag

Villabyerne - 31. marts 2021 kl. 19:07 Kontakt redaktionen

Skærtorsdag Dyssegårdskirken: Kl. 17: Thue Petersen.

Gentofte Kirke: Kl. 17: Dorte Østergaard Christensen.

Hellerup Kirke: Kl. 18: Christine Damgaard Jensen.

Helleruplund Kirke: Kl. 18: Betina Vejegård.

Jægersborg Kirke: Kl. 10 og kl. 11 (kun nadver): Mikkel Tode.

Messiaskirken: Kl. 10.30: Mette Born Djurhuus.

Ordrup Kirke: Kl. 19 og 20: Jens Bærentzen.

Sankt Lukas Stiftelsen: Kl. 19: Jakob Rönnow.

Skovshoved Kirke: Kl. 10: Helle Møller Jensen.

Vangede Kirke: Kl. 10: Kasper Morville.

Langfredag Dyssegårdskirken: Kl. 15: Lisbet Rømer.

Gentofte Kirke: Kl. 10.30: Dorte Østergaard Christensen.

Hellerup Kirke: Kl. 10: Christine Damgaard Jensen.

Helleruplund Kirke: Kl. 10.30: Tue R. Lauridsen.

Jægersborg Kirke: Kl. 15: Kenneth Siedentopf Knigge.

Messiaskirken: Kl. 10.30: Mette Born Djurhuus.

Ordrup Kirke: Kl. 10 og 11: Lars Sølling.

Sankt Lukas Stiftelsen: Kl. 14 (musikgudstjeneste): Annette Brønnum Nystrup.

Skovshoved Kirke: Kl. 10: Helle Møller Jensen.

Vangede Kirke: Kl. 10: Kasper Morville.

Påskedag Dyssegårdskirken: Kl. 10.30: Thue Petersen.

Gentofte Kirke: Kl. 10.30: Adam Garff.

Hellerup Kirke: Kl. 10: Christine Gjerris.

Helleruplund Kirke: Kl. 10.30: Tue R. Lauridsen.

Jægersborg Kirke: Kl. 10 og kl. 11: Mikkel Tode.

Messiaskirken: Kl. 10.30: Signe Luca Andersen.

Ordrup Kirke: Kl. 10 og 11: Katrine Bjørn Andersen.

Sankt Lukas Stiftelsen: Kl. 10.30: Mette Devantier.

Skovshoved Kirke: Kl. 10: Marianne Telling.

Vangede Kirke: Kl. 10: Camilla Munch.

2. Påskedag Dyssegårdskirken: Kl. 10.30: Lisbet Rømer.

Gentofte Kirke: Kl. 10.30: Adam Garff.

Hellerup Kirke: Kl. 10: Søren Krogh og Christine Gjerris.

Helleruplund Kirke: Kl. 10.30: Betina Vejegård.

Jægersborg Kirke: Kl. 10: Kenneth Siedentopf Knigge.

Messiaskirken: Kl. 10.30: Signe Luca Andersen.

Ordrup Kirke: Kl. 10 og 11: Jens Bærentzen.

Sankt Lukas Stiftelsen: Ingen gudstjeneste.

Skovshoved Kirke: Kl. 10: Marianne Telling.

Vangede Kirke: Kl. 10: Camilla Munch.

