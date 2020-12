Artiklen: Få et bedre liv med hjælp af kvantefysikken

"Vi er skabere af vores eget liv via vores tanker, følelser og overbevisninger, fordi de skaber og udsender energi, som påvirker os selv og vores omgivelser," udtaler Henning R. Jensen i en pressemeddelelse.

Elektromagnetiske bølger

"Kvantefysikken har vist os, at enhver tanke udsender energi i form af elektromagnetiske bølger fra hjernen, og tilsvarende udsender hjertet elektromagnetiske bølger for enhver følelse. Frekvensen af disse bølger afhænger af vores dna, og derfor har vi alle en unik personlig frekvens. Det forklarer, hvorfor mor og spædbarn kan mærke hinanden uden at opholde sig i samme rum, og hvordan enæggede tvillinger kan mærke hinanden, selvom de befinder sig på hver sin side af jordkloden," forklarer han.