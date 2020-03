Filmen ?Burning? bygger på novellen ?Barn Burning? fra samlingen ?The elephant vanishes? af den japanske stjerneforfatter Haruki Murakami. Pressefoto

FILMSTRIBEN: Psykologisk sydkoreansk "slow-burner"

Ugens anbefaling er 'Burning' af Chang-dong Lee. Ikke helt så nervepirrende og politisk som 'Parasite', men et visuelt blændende og spændende trekantsdrama på kant med virkeligheden

Villabyerne - 07. marts 2020

I februar vandt den sydkoreanske film 'Parasite' Oscaren for Bedste Film. Det var dermed første gang i Oscar-showets 92-årige historie, at en ikke-engelsksproget film vandt verdens fornemste filmpris, hvilket jo i sig selv er helt vildt!

'Parasite' er et samfundssatirisk mesterværk fyldt med sort humor, der pludselig udvikler sig til nervepirrende thril­ler med horrorelementer. En meget politisk film og en underliggende kritik af den stigende ulighed i det koreanske samfund.

Denne ulighed kan også spores i Chang-dong Lee's 'Burning' fra 2018, dog på et meget mere subtilt niveau.

En slow-burner Filmen bygger på novellen 'Barn Burning' fra samlingen 'The elephant vanishes' af den japanske stjerneforfatter Haruki Murakami.

Men i modsætning til den hæsblæsende 'Parasite' er Burning lidt af en, ja, 'slow-burner'. Men bestemt ikke kedelig af den grund.

I filmens begyndelse støder filmens hovedperson, forfatterspiren og enspænderen Jongsu, på den sprælske, men også psykisk sårbare Haemi. Haemi påstår, de voksede op i den samme landsby, tæt på grænsen til Nordkorea.

Jongsus hukommelse er dog ikke så klar. De lever nu begge på må og få med utiltrækkende deltidsjobs i kaotiske Seoul.

Jongsu bliver ret hurtigt tryllebundet af den mystisk dragende Haemi, og han indvilger i at passe hendes (måske imaginære) kat, mens hun rejser til Afrika på en slags spirituel rejse. Da hun vender hjem igen, har hun følgeskab af en ny ven, den mystiske og velhavende Ben, en Gatsby-agtig livsnyder-type.

Jong-su både fascineres og irriteres af den glatte Ben, der gemmer på mange hemmeligheder.

Efter et par joints betror Ben Jongsu en noget speciel hobby. Han finder forladte drivhuse og brænder dem ned. Pludselig forsvinder Haemi fra jordens overflade. En forsvinden, som muligvis har noget med at gøre med Bens særlige hobby.

Snart begynder Jongsu at stalke Ben for at finde frem til en form for sandhed.

Spørgsmål uden svar Når man ser 'Burning' presser spørgsmålene sig konstant på. Lever Haemi i en drømmeverden? Har hun overhovedet en kat? Hvem er det, der gang på gang ringer til Jongsu midt om natten, men ikke svarer, når han tager telefonen? Og hvor er de drivhuse, som Ben påstår, han har sat ild til? Har Ben myrdet Haemi?

Er man den slags, der ser mysterie-film for at få en opklaring eller sandhed til sidst, er det ikke sikkert, man skal kaste sig over 'Burning'. For om noget handler 'Burning' om virkeligheden. Er den virkelig som den ser ud, eller er den defineret af øjnene, der ser?

'Burning' fungerer fortræffeligt på mange forskellige lag. Først og fremmest er den et spændende psykologisk drama fra et Sydkorea, hvor kløften mellem den fattige arbejderklasse og de velhavende er vokset dramatisk, og hvor den unge generation lider under en enorm ledighed.

Et andet plan er trekantsdramaet og katten efter musen-delen, der er som en subtil Hitchcock-thriller i sydkoreanske omgivelser.

Blændende skuespil Sidst og ikke mindst på et mystisk og metaforisk plan, der handler om, hvordan karaktererne har det indeni - man skal dog ikke forvente nogle entydige svar.

Ud over det er det en visuelt blændende film, som har vanvittigt godt skuespil.