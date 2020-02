Helen Mirren og Donald Sutherland spiller et ældre ægtepar, der tager på deres livs roadtrip i deres gamle mobile-home. Pressefoto

FILMANMELDELSE: "Vores livs ferie" på flugt fra skrantende helbred

Litteraturformidler Lene Schaumann er cand. mag. på Gentofte Hovedbibliotek og anbefaler denne uge Filmstribens "Vores Livs Ferie" med Donald Sutherland og Helen Mirren

Villabyerne - 02. februar 2020 kl. 10:00 Af Lene Schaumann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I filmen 'Vores livs ferie' spiller Helen Mirren og Donald Sutherland et ældre ægtepar, der flygter fra sygdom og familie og tager på deres livs roadtrip i deres gamle mobile-home. Nogle gange kan man se sig nødsaget til at flygte fra virkelighedens grumme alvor. Nogle gange skal man ud og opleve noget andet, udvide horisonten og væk fra hverdagens trummerum og barske realiteter. Det er lige præcis, hvad Ella og John Spencer – spillet fænomenalt af Helen Mirren og Donald Sutherland, gør i denne dramakomedie fra 2017. En tidlig sommermorgen kører de af sted, inden deres voksne børn eller naboer kan nå at stoppe dem. Børnene er ude af sig selv af bekymring, men Ella ringer jævnligt til dem for at berolige dem. Udadtil lader de til at være et smukt par, der begge er oppe i årene, og ellers fungerer helt fint. Men virkeligheden viser sig at være en helt anden. Der går ikke mange minutter, før vi oplever, at John opfører sig mærkeligt og har problemer med hukommelsen.

Hemingways hus Han kan sagtens køre bil og heldigvis for det, for det er da immervæk en stor sag, de kører rundt i. John kan ikke altid huske, at han er gift med Ella, eller hvor de er på vej hen. Ella prøver at lade være, men ind imellem bliver hun frygteligt irriteret på John over, at han mentalt forsvinder fra hende. Nogle gange er han tilbage som 'sig selv', og Ella nyder de minutter - eller timer - det nu varer. Parret er på vej mod syden, hvor Ella stammer fra, og de skal køre ret mange kilometer på deres vej mod Hemingways hus og museum i Key West, Florida. John er tidligere professor med speciale i Ernest Hemingway, og det er tit citater og plots fra Hemingway-bøger, han smider omkring sig med. Ella vil gerne give ham den oplevelse at se og være i Hemingways hus, inden de begge er for syge til at kunne rejse derned. For det viser sig nemlig, at Ella også er syg.

Rørende demens film Filmen er lavet over bogen 'The Leisure Seeker' af amerikanske Michael Zadoorian. Det er en rørende fortælling, og den er fortalt smukt af både instruktør og skuespillere. Jeg har skrevet det tidligere, men vil gerne understrege, at det er to ret fantastiske skuespils præstationer, som vi ser i denne film. Helen Mirren har oprindelig rødder i Rusland, og er opvokset i England, men det mærker man ikke noget til her, hvor hun brillerer som dreven sydstatsfrue. Donald Sutherland spiller den elskværdige ægtemand John, som elsker sin kone højt, men som bare ikke altid kan huske hende eller deres børn. Det er ikke altid, han selv er klar over, hvor i livet han er, eller hvem han er sammen med. Der er dog ingen tvivl om, at kærligheden mellem dem er stærk, og det skinner igennem til trods for glemsomhed og dårligdomme. Filmen sætter fokus på sygdommen demens og det at være pårørende til én med demens. Den viser, hvor udfordrende det kan være at leve sammen med sin elskede, som efter 50 års ægteskab ender med ikke at kunne genkende én. Filmen er bevægende, og der er også en del romantiske øjeblikke, hvor de to glemmer hvor syge, de begge egentlig er. Selvom filmen berører et tungt emne, så lykkes det at få os til at være i feel-good-stemning det meste af tiden, og den vækker samtidig stof til eftertanke. Det må siges at være en præstation i sig selv at kunne jonglere med så tunge emner og få det præsenteret på en let og underholdende måde samtidig med, at det er en film, man ikke glemmer lige med det samme. Se filmen på Filmstriben med din pinkode fra biblioteket.