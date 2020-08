FC Zulu-kamp på Gentofte Stadion

Onsdag den 5. august var Gentofte Stadion værter for en ganske særlig reunion. De gamle FC Zulu-drenge stillede nemlig op til kamp over for et nyt kuld af boldudfordrede drenge. Og så var der fint besøg af den nye la

Nu er Nordisk Film og TV2 Zulu i fuld gang med optagelserne til en ny sæson. I den forbindelse var der onsdag den 5. august på Gentofte Stadion reunion mellem de gamle spillere og det nye FC Zulu-hold. Som en sidste test op imod den store finalekamp, fik spillerne chancen for at måle sig op imod det gamle hold.

Udover Simon Emil Ammitzbøl Bille og de andre FC Zulu-spillere, fik Gentofte Stadion også fint besøg i form af den nye landstrænerduo, Kasper Hjulmand og Morten Wieghorst, der kom med en peptalk til det nye FC Zulu inden kampstart. En fantastisk oplevelse for spillerne og ikke mindst for publikum, som også blev underholdt med en, kan man roligt sige, sjov og anderledes omgang fodbold.

Splittede følelser

Cheftræner og den tidligere landsholdsspiller Mark Strudal, som igen står i spidsen for det nye FC Zulu-hold, kunne ellers godt have fået følelserne i klemme i forhold til, hvor hans loyalitet skulle ligge i opgøret. Men da kampen blev fløjtet i gang, var det dog ret tydeligt at se, hvad opgaven var for de nye FC Zulu-spillere - det var en kamp, der skulle vindes og for alt i verden ikke måtte tabes.