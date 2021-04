Se billedserie Experimentarium glæder sig til igen at åbne for gæster. Foto: David Trood

Send til din ven. X Artiklen: Experimentarium får en million til nye tiltag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Experimentarium får en million til nye tiltag

Flere virksomheder i Gentofte har fået penge fra Omstillingspuljen, der giver hjælp til omstillings- og innovationsprojekter i virksomheder, som er særligt hårdt ramt af Covid-19-krisen

Villabyerne - 11. april 2021 kl. 05:10 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Godt på vej mod en genåbning af landet får en række virksomheder nu en økonomisk håndsrækning. Det er den statslige Omstillingspuljen, der uddeler midler blandt andet til oplevelsesbranchen, der har været hårdt ramt af coronanedlukninger. Experimentarium i Hellerup er en af bare fem ansøgere, der modtager det maksimale beløb på en million kroner.

Her satser administrende direktør Kim Gladstone Herlev på at kunne slå dørene op i slutningen af april, og de ekstra penge skal medvirke til at gøre Experimentarium klar til at møde publikum igen.

"Det skal være med til at sikre os nye forretningsområder og nye målgrupper. Vi vil blandt andet lave nogle tiltag i selve huset, så vi kan splitte vores butik op, og vi kommer til at have hotspots, så vi kan tælle antallet af gæster, der er på besøg, og vide hvor de er i huset. Det giver os bedre styr på flowet. Vi arbejder på at få spredt folk mere ud over de rigtig mange kvadratmeter, vi har," siger direktøren.

Han har også planer for at gøre webshoppen bedre, indføre digitaliserede årskort og opgradere på møde- og konferencemuligheder.

Udstilling om corona Når Experimentarium igen må åbne, så bliver det efter kort tid med en udstilling om den allestedsnærværende corona. Efter et år som sofaamatørvirologer kan mange danskere nok få gavn af for alvor at dykke ned i cellerne og se, hvordan det hele ser ud inde i kroppen. Det kan man gøre i den nye udstilling, hvor man også kan undersøge, hvordan man modvirker virus og smittespredning. Derudover har videnskabscentret OL som sit store tema. DR rykker sit OL-studie ind på husets tagterrasse og både der og indenfor kan man lege med.

"Det her tema har optaget os utroligt meget, 'lad legene begynde'. Legene er for alle, handicappede og ikke-handicappede, og vi glæder os," siger Kim Gladstone Herlev.

FAKTA

Det er regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier, der står bag Omstillingspuljen, som nu for 2. gang støtter virksomheder særligt inden for turisme- og oplevelseserhvervene med knapt 100 mio. kr. Pengene skal hjælpe virksomheder, hvis markeds- og kundegrundlag er stærkt udfordret af Covid-19 situationen, så de får mulighed for at omstille sig og komme styrket gennem en yderst svær tid. Mange virksomheder har i denne runde søgt om penge til mindre projekter.

Følgende virksomheder i Gentofte Kommune har fået del i puljen:

ARP-HANSEN HOTEL GROUP A/S 851.250 kroner

Center for formidling af naturvidenskab (Experimentarium) 1.000.000 kroner

Dyrehavsbakken 487.500 kroner

Revolver ApS 250.000 kroner

T.B.S ApS 131.250 kroner