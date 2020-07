Experimentarium er klar til sommerferien - tilmed til discountpris

Masser af plads

Det er god plads på Experimentarium. Med et fastsat loft på gæstetallet er der mindst dobbelt så meget publikumsareal per gæst som de fire m2, myndighederne har anbefalet. Dertil kommer muligheden for at gå ud under åben himmel på den 2.500 m2 store tagterrasse. Der er naturligvis også sat ekstra afspritningsautomater op overalt i Experimentarium, så der er rigelige muligheder for at spritte hænder, inden legen går videre.